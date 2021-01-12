Старая травма, психология или новые мячи? Почему Роналду перестал забивать со штрафных

9 января Лео Месси обошел Криштиану Роналду по числу забитых со штрафных голов за карьеру. По данным Opta, после простого, но гениально исполненного удара в игре с «Гранадой» на счету аргентинца стало 48 голов со штрафных. У Роналду — 47.

Криштиану за последние несколько лет резко сдал в этом приеме, хотя на заре карьеры он был коронной фишкой португальца. За 6 лет в футболке «Манчестер Юнайтед» Роналду забил 12 голов со штрафных, за 9 лет в «Реале» — 29. Однако с сезона 2017/18 на счету Криштиану всего три гола со штрафных, и португалец реально переживает на этот счет. Вот что говорил бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча с «Торино» (апрель 2020), когда Роналду забил со штрафного впервые за два года после 44 попыток:

Честно говоря, я не думал, что для Роналду это проблема. Но в конце матча он подошел ко мне и сказал: «Наконец-то». Маурицио Сарри бывший главный тренер «Ювентуса»

Спортивный ученый и физиотерапевт Раджпал Брар выдвинул несколько теорий, почему Роналду вдруг перестал забивать после штрафных ударов.

Теория 1. Изменение деталей

По мнению Брара, Криштиану все так же способен произвести сильный удар с дальней дистанции с точки, однако при этом он редко может перебросить мяч через стенку и не может добиться непредсказуемой траектории. Мы давно привыкли к пяти отмеренным шагам, глубокому вдоху перед ударом и разбегу на мысках. Но Брар обращает внимание, что камера не всегда может зафиксировать маленькие изменения деталей в этих компонентах, которые могут влиять на итоговый результат: это скорость бьющей ноги при замахе, точка контакта с мячом, постановка опорной ноги, угол наклона туловища.

Теория 2. Травмы

Если взглянуть на список травм, которые Роналду получал за последние 5 лет, видно, что он стал чаще получать мышечные повреждения нижней части тела. Рост подобных травм Криштиану совпадает со снижением забитых им мячей со штрафных. Вернемся к этому чуть позже.

Теория 3. Психология

Брар выдвигает теорию, что падение результативности при ударах со штрафных, вызванное рядом мышечных повреждений начиная с 2014 года, негативно сказалось на психологии Криштиану. А именно на уверенности в себе. Брар ссылается на исследование механических движений человеческого тела, в котором доказывается, что уверенность в себе оптимизирует модель движения. Проще говоря, если ты уверен, что сможешь выполнить определенную последовательность движений в определенном порядке (полагаясь на развитую мышечную память), повышается вероятность того, что ты реально сможешь сделать это безошибочно и получить нужный результат.

Когда уверенность в себе падает, игрок склонен больше контролировать свои движения и обдумывать их, чем полагаться на мышечную память. Отсюда — повышенное чувство беспокойства и давления со стороны (в науке это называется «внутренним отвлечением»). Все это негативно влияет на мышечную память, которая у Криштиану в этом компоненте раньше работала на автомате.

Теория 4. Изменение конструкции мячей

Помимо теорий Брара есть еще одно интересное предположение, почему Роналду перестал поражать ворота соперников со штрафных на регулярной основе. Это изменение конструкции футбольных мячей. Если вы олдфаг, то наверняка помните, какую красоту Криштиану забивал в футболке «МЮ» ударами с наклевом — «наклболлами». Когда мяч почти без вращения летит по непредсказуемой траектории.

Этот эффект достигается за счет удара определенной точкой стопы в определенную точку мяча. Снаряд летит без подкрутки, но за счет встречного ветра, который обдувает его швы, в полете резко меняет траекторию движения, дезориентируя вратаря. Все, что требовалось от Криштиану при таком подходе — ударить максимально сильно и поднять мяч над стенкой. Дальше в дело вступала физика: чем больше швов на мяче, тем сильнее на траекторию будет влиять рассекаемый им поток воздуха.

Проще говоря, раньше, когда мяч состоял из 32 панелей, большее количество скреплявших их швов давало больший эффект непредсказуемости. С 2012 года ведущие производители экипировки стали использовать технологию, помогающую увеличить точность расположения панелей и равномерно распределить давление воздуха по поверхности снаряда. Это сделало полет мяча более плавным и предсказуемым. Для сравнения, сейчас Nike использует для мячей в Серии А технологию всего с 12 панелями. Меньше швов — меньше непредсказуемости в полете.

Теория 5. Проблемы с коленом

Эту теорию представили журналисты Eurofootball в спайке со спортивными медиками. Они обратили внимание, что в сезоне 2013/14 Криштиану страдал от тендинита колена — воспалительного процесса в сухожилиях, вызванного чрезмерными нагрузками. Из-за тендинита прочность сухожилия снижается и не восстанавливается, если не дать ему очень длительный отдых. Роналду со своим графиком игр и тренировок просто не мог себе этого позволить.

При манере исполнения удара «наклболлом» нагрузка на колено колоссальная. Он наклоняет корпус назад прямо перед ударом и весь импульс, за счет которого происходит резкий набор мячом высоты, проходит через колено. Если сопоставить факт получения этой травмы и последующее снижение результативности со штрафных, можно сделать определенные выводы.

Роналду изменил технику исполнения ударов

Последний гол со штрафного «наклболлом» Криштиану забил еще в сезоне 2016/17 в ворота «Атлетико». С тех пор португалец изменил технику исполнения штрафных. Он все так же придает мячу силу за счет наклона корпуса, но теперь бьет не подъемом стопы, а щекой. Гол в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 — отличная иллюстрация изменения техники исполнения.

С 2017 года Роналду забивал со штрафных четырежды — Испании, «Сельте», «Гремио» и «Торино». Все эти мячи Криштиану забил без использования своей коронной техники. Эти удары скорее походили на то, как штрафные исполняет Месси.

Вывод

До сих пор сложно сказать, по какой именно причине Роналду перестал быть королем штрафных ударов. Скорее всего, точного ответа на этот вопрос не знает даже сам Криштиану. Может быть, сыграла совокупность приведенных выше теорий. В любом случае, изменение техники исполнения штрафных говорит о том, что мы уже вряд ли увидим магические удары КриРо с точки. Это повод пересмотреть его голы со штрафных и насладиться ими еще разок.