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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен новый участник КПЛ-2021 после решения о расширении

Чемпионат расширили до 14 команд.

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Источник: Reuters

Стал известен новый клуб, которая сезоне-2021 будет выступать в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал «Акжайык». Уральский клуб покинул высший дивизион после сезона-2018, в котором занял последнее место.

Последние два года уральская команда выступала в первой лиге. В минувшем сезоне «Акжайык» занял второе место во второй конференции первой лиги.

Командой с мая 2019 года по 13 октября 2020 года руководил 48-летний Артур Авакянц, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тугушев.

Ранее Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении участников КПЛ с 12 до 14 команд. Ожидается, что новым участником премьер-лиги станет «Арысь».

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