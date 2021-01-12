Стал известен новый участник КПЛ-2021 после решения о расширении

Стал известен новый клуб, которая сезоне-2021 будет выступать в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал «Акжайык». Уральский клуб покинул высший дивизион после сезона-2018, в котором занял последнее место.

Последние два года уральская команда выступала в первой лиге. В минувшем сезоне «Акжайык» занял второе место во второй конференции первой лиги.

Командой с мая 2019 года по 13 октября 2020 года руководил 48-летний Артур Авакянц, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тугушев.