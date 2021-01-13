«Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в чемпионате Англии за тур до конца первого круга
ТАСС, 12 января. «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура Английской
ТАСС, 12 января. «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура Английской
На 72-й минуте с пенальти отличился Билли Шарп.
Для «Шеффилд Юнайтед» эта победа стала первой в нынешнем сезоне чемпионата. Также «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу над «Ньюкаслом» в Английской
«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в 18 матчах. Отставание от спасительной, 17-й строчки составляет 10 баллов. «Ньюкасл Юнайтед» идет 15-м с 19 очками в 17 играх. В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» 17 января примет «Тоттенхэм», «Ньюкасл» днем позже в гостях встретится с «Арсеналом».