«Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в чемпионате Англии за тур до конца первого круга

Для «Шеффилд Юнайтед» эта победа стала первой в нынешнем сезоне чемпионата. Также «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу над «Ньюкаслом» в Английской премьер-лиге с 4 ноября 2006 года.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в 18 матчах. Отставание от спасительной, 17-й строчки составляет 10 баллов. «Ньюкасл Юнайтед» идет 15-м с 19 очками в 17 играх. В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» 17 января примет «Тоттенхэм», «Ньюкасл» днем позже в гостях встретится с «Арсеналом».