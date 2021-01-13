«Манчестер Юнайтед» победил благодаря голу Погба и стал лидером АПЛ

Встреча прошла во вторник, 12 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом во втором тайме отметился Поль Погба.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 36 очков и стать единоличным лидером АПЛ. В активе «Бернли» 16 очков, клуб занимает 16-ю позицию в чемпионате.

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