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08:59 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» победил «Вулверхэмптон» и вышел на четвертое место в АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 12 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.. На гол Рубена Невеша ириски ответили точными ударами Алекса Ивоби и Майкла Кина.

Победа позволила «Эвертону» набрать 32 очка и выйти на четвертое место в чемпионате. В активе «Вулверхэмптона» 22 очка, команда занимает 14-ю позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эвертон» в следующем туре 17 января на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Вулверхэмптон» днем раньше на своем поле примет «Вест Бромвич».

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Вулверхэмптон Уондерерс
1:2
Первый тайм: 1:1
Эвертон
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