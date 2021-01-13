Карпович определился с первым новичком в новом клубе КПЛ

Новый главный тренер северо-казахстанцев Андрей Карпович хорошо знаком с возможностями данного футболиста. В 2016 году оба выступали за «Алтай», а сезон-2020 Шмидт как футболист провел под руководством Карповича в кокшетауском «Окжетпесе».

Шмидт — воспитанник усть-каменогорского футбола. Свою карьеру начал в 2011 году в дублирующем составе «Востока». В 2013 году дебютировал в премьер-лиге за «Восток» (два матча). Также выступал в первой лиге за «Алтай» (26 матчей, 2 гола), в премьер-лиге за «Акжайык» (28 матчей, 1 гол), «Иртыш» (60 матчей) и «Окжетпес» (11 матчей).