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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Карпович определился с первым новичком в новом клубе КПЛ

Футболист в 2013 году дебютировал в КПЛ.

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Казахстанский защитник Дмитрий Шмидт продолжит карьеру в петропавловском «Кызыл-Жар СК», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кызыл-Жар

Новый главный тренер северо-казахстанцев Андрей Карпович хорошо знаком с возможностями данного футболиста. В 2016 году оба выступали за «Алтай», а сезон-2020 Шмидт как футболист провел под руководством Карповича в кокшетауском «Окжетпесе».

Шмидт — воспитанник усть-каменогорского футбола. Свою карьеру начал в 2011 году в дублирующем составе «Востока». В 2013 году дебютировал в премьер-лиге за «Восток» (два матча). Также выступал в первой лиге за «Алтай» (26 матчей, 2 гола), в премьер-лиге за «Акжайык» (28 матчей, 1 гол), «Иртыш» (60 матчей) и «Окжетпес» (11 матчей).

Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 101 матч и забил один мяч.

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