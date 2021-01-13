Потенциальный новичок КПЛ-2021 сформировал тренерский штаб и начал подготовку к сезону
Лигу расширили до 14 команд.
Лигу расширили до 14 команд.
Сформирован тренерский штаб ФК «Арыс» из Туркестанской области, который может стать новым участником казахстанской
В штаб, который возглавляет 51-летний Абдухалик Бурибаев, вошли известные в прошлом футболисты, а ныне тренеры: 39-летний Фархадбек Ирисметов и 48-летний Юрий Новиков. Первый будет ассистентом главного тренера, второй — тренером по работе с вратарями.
Еще одним членом тренерского штаба является 48-летний Кулдош Ешджанов, тренер по физической подготовке.
«Арыс» продолжает свой первый
Ранее Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении КПЛ с 12 до 14 команд. Так, первым новичком стал уральский «Акжайык».