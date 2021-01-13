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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Потенциальный новичок КПЛ-2021 сформировал тренерский штаб и начал подготовку к сезону

Лигу расширили до 14 команд.

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Сформирован тренерский штаб ФК «Арыс» из Туркестанской области, который может стать новым участником казахстанской премьер-лиги сезона-2021, сообщает KazFootball.kz.

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В штаб, который возглавляет 51-летний Абдухалик Бурибаев, вошли известные в прошлом футболисты, а ныне тренеры: 39-летний Фархадбек Ирисметов и 48-летний Юрий Новиков. Первый будет ассистентом главного тренера, второй — тренером по работе с вратарями.

Еще одним членом тренерского штаба является 48-летний Кулдош Ешджанов, тренер по физической подготовке.

«Арыс» продолжает свой первый учебно-тренировочный сбор в Шымкенте, УТС продлится до 16 января.

Ранее Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении КПЛ с 12 до 14 команд. Так, первым новичком стал уральский «Акжайык».

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