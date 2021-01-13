Бразильский «Палмейрас» стал первым финалистом Кубка Либертадорес
ТАСС, 13 января. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» со счетом 0:2 уступил аргентинскому «Ривер Плейту» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес.
ТАСС, 13 января. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» со счетом 0:2 уступил аргентинскому «Ривер Плейту» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес.
Забитыми голами отметились Роберт Рохас (29-я минута) и Рафаэль Борре (45). На 52-й минуте главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил гол защитника аргентинской команды Гонсало Монтиеля, на 73-й минуте удалил Рохаса за две желтые карточки. На 75-й минуте игры судья назначил пенальти в ворота «Палмейраса», который также был отменен после просмотра повтора.
В первом матче «Палмейрас» победил со счетом 3:0, что позволило одержать победу по итогам двух встреч (3:2) и выйти в финал Кубка Либертадорес. Бразильская команда вышла в финал турнира в пятый раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021). Клуб является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года.
Соперник «Палмейраса» определится 14 января в матче между бразильским «Сантосом» и аргентинским «Бока Хуниорс». Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.
Дата проведения финала турнира будет определена позже.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.