Бразильский «Палмейрас» стал первым финалистом Кубка Либертадорес

Забитыми голами отметились Роберт Рохас (29-я минута) и Рафаэль Борре (45). На 52-й минуте главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил гол защитника аргентинской команды Гонсало Монтиеля, на 73-й минуте удалил Рохаса за две желтые карточки. На 75-й минуте игры судья назначил пенальти в ворота «Палмейраса», который также был отменен после просмотра повтора.

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В первом матче «Палмейрас» победил со счетом 3:0, что позволило одержать победу по итогам двух встреч (3:2) и выйти в финал Кубка Либертадорес. Бразильская команда вышла в финал турнира в пятый раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021). Клуб является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года.

Соперник «Палмейраса» определится 14 января в матче между бразильским «Сантосом» и аргентинским «Бока Хуниорс». Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.

Дата проведения финала турнира будет определена позже.