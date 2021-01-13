Сорвался трансфер защитника «Динамо» за два миллиона в Казахстан. Стали известны причина и реакция футболиста
Он поиграл в ЛЧ.
Он поиграл в ЛЧ.
Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов мог перейти в один из ведущих клубов чемпионата Казахстана, но переход сорвался, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
«По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер. Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, проведшего два матча с начала сезона. Для того чтобы заманить подобного уровня игрока из ЛЧ в Казахстан, требуется двукратное повышение жалования как минимум. А платить 40 тысяч долларов в месяц даже казахи не смогут. Такая история», — говорится в сообщении.
Однако сам Шабанов опроверг информацию о возможном переходе в чемпионат Казахстана.
«Не слышал ничего о Казахстане. Никогда не рассматривал эту страну как вариант для продолжения карьеры. На данный момент я игрок “Динамо”, работаю с командой и готовлюсь ко второй части сезона. Верить анонимным
В текущем сезоне Шабанов провел за «Динамо» два матча: один в украинской