Сорвался трансфер защитника «Динамо» за два миллиона в Казахстан. Стали известны причина и реакция футболиста

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов мог перейти в один из ведущих клубов чемпионата Казахстана, но переход сорвался, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Команда Динамо К

«По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер. Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, проведшего два матча с начала сезона. Для того чтобы заманить подобного уровня игрока из ЛЧ в Казахстан, требуется двукратное повышение жалования как минимум. А платить 40 тысяч долларов в месяц даже казахи не смогут. Такая история», — говорится в сообщении.

Однако сам Шабанов опроверг информацию о возможном переходе в чемпионат Казахстана.

«Не слышал ничего о Казахстане. Никогда не рассматривал эту страну как вариант для продолжения карьеры. На данный момент я игрок “Динамо”, работаю с командой и готовлюсь ко второй части сезона. Верить анонимным телеграм-каналам не стоит, там часто берут информацию с потолка. Я даже никогда не слышал о таком телеграм-канале и не знаю, кто его ведет. Уже не первый раз там появляется подобная фейковая информация, раньше зачем-то писали про мой переход в “Зарю”. Тогда тоже никакой почвы не было для этого, но крупные СМИ растиражировали эту неправду», — цитирует футболиста Tribuna.com.