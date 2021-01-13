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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Сорвался трансфер защитника «Динамо» за два миллиона в Казахстан. Стали известны причина и реакция футболиста

Он поиграл в ЛЧ.

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Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов мог перейти в один из ведущих клубов чемпионата Казахстана, но переход сорвался, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

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«По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер. Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, проведшего два матча с начала сезона. Для того чтобы заманить подобного уровня игрока из ЛЧ в Казахстан, требуется двукратное повышение жалования как минимум. А платить 40 тысяч долларов в месяц даже казахи не смогут. Такая история», — говорится в сообщении.

Однако сам Шабанов опроверг информацию о возможном переходе в чемпионат Казахстана.

«Не слышал ничего о Казахстане. Никогда не рассматривал эту страну как вариант для продолжения карьеры. На данный момент я игрок “Динамо”, работаю с командой и готовлюсь ко второй части сезона. Верить анонимным телеграм-каналам не стоит, там часто берут информацию с потолка. Я даже никогда не слышал о таком телеграм-канале и не знаю, кто его ведет. Уже не первый раз там появляется подобная фейковая информация, раньше зачем-то  писали про мой переход в “Зарю”. Тогда тоже никакой почвы не было для этого, но крупные СМИ растиражировали эту неправду», — цитирует футболиста Tribuna.com.

В текущем сезоне Шабанов провел за «Динамо» два матча: один в украинской премьер-лиге, второй — в Лиге чемпионов. Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

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