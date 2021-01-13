Участник еврокубков от Казахстана приступил к первым сборам. Клуб остается без тренера

Карагандинский «Шахтер» приступил к первому учебно-тренировочному сбору, сообщает официальный сайт клуба.

Команда Шахтер Кг

В расположении команды находятся лишь казахстанские футболисты и воспитанники карагандинской школы футбола. Занятия проводятся в Караганде.

Напомним, команду в конце декабря покинул главный тренер Константин Горовенко, и пока «горняки» остаются без наставника.

По информации Meta-ratings. kz, футболисты «Шахтера» тренируются под руководством экс-защитника сборной Казахстана Игоря Солошенко. Ранее 41-летний специалист работал в качестве главного тренера второй команды «горняков» — «Шахтер-Булат» из Темиртау.