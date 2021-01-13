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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана приступил к первым сборам. Клуб остается без тренера

Клуб ведет переговоры с потенциальными кандидатами.

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Карагандинский «Шахтер» приступил к первому учебно-тренировочному сбору, сообщает официальный сайт клуба.

Команда
Шахтер Кг

В расположении команды находятся лишь казахстанские футболисты и воспитанники карагандинской школы футбола. Занятия проводятся в Караганде.

Напомним, команду в конце декабря покинул главный тренер Константин Горовенко, и пока «горняки» остаются без наставника.

По информации Meta-ratings. kz, футболисты «Шахтера» тренируются под руководством экс-защитника сборной Казахстана Игоря Солошенко. Ранее 41-летний специалист работал в качестве главного тренера второй команды «горняков» — «Шахтер-Булат» из Темиртау.

Отмечается, что руководство «Шахтера» ведет переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. При Горовенко «горняки» заняли четвертое место в КПЛ-2020 и пробились в Лигу конференций — новый еврокубковый турнир от УЕФА.

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