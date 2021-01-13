Участник еврокубков от Казахстана приступил к первым сборам. Клуб остается без тренера
Клуб ведет переговоры с потенциальными кандидатами.
Клуб ведет переговоры с потенциальными кандидатами.
Карагандинский «Шахтер» приступил к первому
В расположении команды находятся лишь казахстанские футболисты и воспитанники карагандинской школы футбола. Занятия проводятся в Караганде.
Напомним, команду в конце декабря покинул главный тренер Константин Горовенко, и пока «горняки» остаются без наставника.
По информации
Отмечается, что руководство «Шахтера» ведет переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера. При Горовенко «горняки» заняли четвертое место в КПЛ-2020 и пробились в Лигу конференций — новый еврокубковый турнир от УЕФА.