Стал известен второй новичок КПЛ-2021 после расширения

Стал известен 14-й участник нового сезона казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении КПЛ с 12 до 14 команд. Первым новичком стал уральский «Акжайык».

Команда Акжайык

Вторым новым участником КПЛ-2021 стал ФК «Арыс» из Туркестанской области. В минувшем сезоне команда заняла второе место в первой конференции первой лиги.

Добавим, что любительский клуб «Костуин» был создан в 2002 году. Спустя год получил статус профессионального, а в 2004 году клуб был переименован в «Арыс», однако в конце сезона команду расформировали.

В 2018 году «Арыс» был возрожден и в сезоне-2019 стартовал со второй лиги, по итогам которой добыл путевку в первую лигу. Теперь же клуб из Туркестанской области впервые за свою семилетнюю историю будет выступать в высшем дивизионе Казахстана.