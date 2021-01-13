Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
12.01
Гранада
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
12.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
12.01
Атлетико
Севилья
20
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен второй новичок КПЛ-2021 после расширения

В лигу добавили две новые команды.

Наверх

Стал известен 14-й участник нового сезона казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении КПЛ с 12 до 14 команд. Первым новичком стал уральский «Акжайык».

Команда
Акжайык

Вторым новым участником КПЛ-2021 стал ФК «Арыс» из Туркестанской области. В минувшем сезоне команда заняла второе место в первой конференции первой лиги.

Добавим, что любительский клуб «Костуин» был создан в 2002 году. Спустя год получил статус профессионального, а в 2004 году клуб был переименован в «Арыс», однако в конце сезона команду расформировали.

В 2018 году «Арыс» был возрожден и в сезоне-2019 стартовал со второй лиги, по итогам которой добыл путевку в первую лигу. Теперь же клуб из Туркестанской области впервые за свою семилетнюю историю будет выступать в высшем дивизионе Казахстана.

Напомним, что главным тренером команды является казахстанский специалист Абдухалик Бурибаев. В его штаб вошли известные специалисты Фархадбек Ирисметов и Юрий Новиков, а также Кулдош Ешджанов, который трудился и в прошлом сезоне.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Константинова назвала причины ухода из академии Плющенко
Игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века
Россиянка проиграла белоруске в финале турнира WTA в Абу-Даби
Названа дата второго боя Поветкина и Уайта
Новые старые лица в клубах. Что происходит в нашем футболе
«Эвертон» вышел на четвертое место в АПЛ
Менеджер: UFC нужно дать Хабибу что-то интереснее, чем Конор
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь