Обнародован бюджет новичка КПЛ-2021
Клуб получил путевку в высший дивизион благодаря КФФ.
Клуб получил путевку в высший дивизион благодаря КФФ.
Стал известен размер бюджета ФК «Арыс» из Туркестанской области для участия в новом сезоне казахстанской
По информации журналиста и инсайдера Айдына Кожахмета, футбольный клуб получит от областного акимата два миллиарда тенге.
«Возможно, и больше, если потребуется для устранения многих пробелов для прохождения лицензирования», — добавил источник.
В минувшем сезоне команда заняла второе место в первой конференции первой лиги, откуда путевки в КПЛ завоевали «Актобе» и «Атырау».
Однако участие «Арыса» в
Добавим, что любительский клуб «Костуин» был создан в 2002 году. Спустя год получил статус профессионального, а в 2004 году клуб был переименован в «Арыс», однако в конце сезона команду расформировали.
В 2018 году «Арыс» был возрожден, и в сезоне-2019 стартовал со второй лиги, по итогам которой добыл путевку в первую лигу. Теперь же клуб из Туркестанской области впервые за свою семилетнюю историю будет выступать в высшем дивизионе Казахстана.