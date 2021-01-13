Обнародован бюджет новичка КПЛ-2021

Стал известен размер бюджета ФК «Арыс» из Туркестанской области для участия в новом сезоне казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста и инсайдера Айдына Кожахмета, футбольный клуб получит от областного акимата два миллиарда тенге.

«Возможно, и больше, если потребуется для устранения многих пробелов для прохождения лицензирования», — добавил источник.

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В минувшем сезоне команда заняла второе место в первой конференции первой лиги, откуда путевки в КПЛ завоевали «Актобе» и «Атырау».

Однако участие «Арыса» в премьер-лиге стало возможным после того, как Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении КПЛ с 12 до 14 команд. Другим новичком стал уральский «Акжайык».

Добавим, что любительский клуб «Костуин» был создан в 2002 году. Спустя год получил статус профессионального, а в 2004 году клуб был переименован в «Арыс», однако в конце сезона команду расформировали.