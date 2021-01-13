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12:20 (мск), источник: Vesti.kz

Эричу нашли работу в «Астане»

В столичном клубе он выступает десять сезонов.

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Источник: Reuters

Голкипер «Астаны» Ненад Эрич может получить должность в столичном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

По информации источника, рулевой «Астаны» Андрей Тихонов хочет предложить Эричу пост тренера вратарей. Россиянин видит в нем неплохие задатки и хотел бы, чтобы капитан вошел в его тренерский штаб.

В «Астане» Эрич выступает на протяжении десяти сезонов. В составе столичной команды он становился шестикратным чемпионом Казахстана.

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