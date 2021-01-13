Эричу нашли работу в «Астане»

Голкипер «Астаны» Ненад Эрич может получить должность в столичном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

По информации источника, рулевой «Астаны» Андрей Тихонов хочет предложить Эричу пост тренера вратарей. Россиянин видит в нем неплохие задатки и хотел бы, чтобы капитан вошел в его тренерский штаб.