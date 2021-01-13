Эричу нашли работу в «Астане»
В столичном клубе он выступает десять сезонов.
В столичном клубе он выступает десять сезонов.
Голкипер «Астаны» Ненад Эрич может получить должность в столичном клубе. Об этом сообщает
По информации источника, рулевой «Астаны» Андрей Тихонов хочет предложить Эричу пост тренера вратарей. Россиянин видит в нем неплохие задатки и хотел бы, чтобы капитан вошел в его тренерский штаб.
В «Астане» Эрич выступает на протяжении десяти сезонов. В составе столичной команды он становился шестикратным чемпионом Казахстана.