Круче Неймара и Бензема. Футболист «Кайрата» попал в список лучших бомбардиров XXI века

Форвард алматинского «Кайрата» бразилец Вагнер Лав попал в список лучших бомбардиров XXI века. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Команда Кайрат

Условием для попадания в рейтинг было наличие как минимум 200 забитых мячей на профессиональном уровне с 2001 по 2020 год. На счету Вагнера 231 гол и 29-е место.

При этом в рейтинге IFFHS футболист «Кайрата» обошел таких звезд, как Неймар (225) из ПСЖ и Карим Бензема (220) из мадридского «Реала».