Круче Неймара и Бензема. Футболист «Кайрата» попал в список лучших бомбардиров XXI века
С ним алматинцы стали чемпионами.
С ним алматинцы стали чемпионами.
Форвард алматинского «Кайрата» бразилец Вагнер Лав попал в список лучших бомбардиров XXI века. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Условием для попадания в рейтинг было наличие как минимум 200 забитых мячей на профессиональном уровне с 2001 по 2020 год. На счету Вагнера 231 гол и 29-е место.
При этом в рейтинге IFFHS футболист «Кайрата» обошел таких звезд, как Неймар (225) из ПСЖ и Карим Бензема (220) из мадридского «Реала».
На первом месте с 462 голами оказался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Вторую позицию занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси (451 мяч). Третьим идет нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, в активе которого 379 голов.
Напомним, в ноябре «Кайрат» объявил о продлении контракта с Вагнером на один год. Бразилец перешел в алматинский клуб летом этого года и помог «Кайрату» завоевать первое за 16 лет чемпионство. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.