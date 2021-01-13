Бывший тренер «Ротора» Федор Щербаченко возглавил «Минск»
Федор Щербаченко утвержден в должности главного тренера ФК «Минск». Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на год, — сообщает официальный сайт «Минска».
Федор Щербаченко утвержден в должности главного тренера ФК «Минск». Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на год, — сообщает официальный сайт «Минска».
В прошлом сезоне Федор Анатольевич был экспертом канала «Матч Премьер», ранее работал главным тренером волгоградского «Ротора», саранской «Мордовии», калининградской «Балтики», также работал внештатным
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