Бывший тренер «Ротора» Федор Щербаченко возглавил «Минск»

В прошлом сезоне Федор Анатольевич был экспертом канала «Матч Премьер», ранее работал главным тренером волгоградского «Ротора», саранской «Мордовии», калининградской «Балтики», также работал внештатным тренером-аналитиком в штабе сборной России при подготовке к ЧМ-2018.