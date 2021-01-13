Появились новости по новому тренеру «Актобе»
Ради этой команды он отказался от Лиги чемпионов.
Ради этой команды он отказался от Лиги чемпионов.
Белорусский тренер Алексей Бага примет вернувшийся в казахстанскую
Отмечается, что история с назначением Баги затянулась, несмотря на то, что всем уже известно — именно белорус будет готовить команду к сезону. Вероятно, руководители «Актобе» ждут окончательного утверждения бюджета на этот год, и поэтому пока не могут официально поставить подписи под контрактом.
Но назад дороги нет, Бага слишком многим пожертвовал ради этой работы: простил «Жальгирису» часть компенсации, забрал оттуда своего помощника, убедил семью в необходимости командировки в далекий Казахстан, а самое главное — отказался от перспективы участия в Лиге чемпионов.
18 января Бага должен прилететь в
Ранее сообщалось, что 39-летний Бага подпишет с «Актобе» двухлетний контракт с возможным продлением. «Красно-белые» вернулись в КПЛ спустя год после вылета в первую лигу.