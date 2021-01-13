Конкурент Гуральски, «казахстанский Сульшер» и еще три молодых игрока из топ-клубов КПЛ, которым стоит уйти в аренду

Несмотря на возможное и ощутимое понижение бюджетов в казахстанских клубах, лидеры нашего чемпионата, скорее всего, сохранят курс на доверие к уже состоявшимся, опытным игрокам. В этой связи корреспондент Vesti.kz рассказывает о молодых казахстанских талантах, которым уже пора регулярно играть в КПЛ, пусть и в менее амбициозных коллективах.

Адам Адахаджиев, 22 года, центральный полузащитник, «Кайрат».

Основной полузащитник молодежной сборной Казахстана получил полноценный шанс в главной команде «Кайрата» относительно недавно. Меж тем скоро Адахаджиеву уже 23 года, в этом возрасте необходимо играть, а не сидеть в запасе, пусть даже и в рамках такого интересного проекта. Шансов на то, что Адам на данный момент вытеснит из основы Косовича или Гуральски, минимум, и к тому же нельзя забывать о том, что это профильная позиция Айбола Абикена. Три крепких игрока национальных сборных — это сложная конкуренция. В прошлом сезоне Адахаджиев принял участие в семи матчах КПЛ, суммарно у него 290 сыгранных минут, большая часть из них накапала в конце сезона, когда «Кайрат» уже решил все свои турнирные задачи.

Команда Тобол Кс

Оралхан Омиртаев, 22 года, нападающий, «Тобол».

По Омиртаеву много позитивных оценок от специалистов, но при этом нападающий получает достаточно скромное количество игровых минут. Покинув родной «Шахтер», форвард завоевал серебряную медаль, но если взглянуть на статистику, его вклад в этот результат нельзя назвать определяющим — 13 матчей, один гол. Опять же, таким показателям есть объективные объяснения, предельно рациональный Григорий Бабаян был заточен под результат и доверял опытным исполнителям, Омиртаев зачастую выходил на замену на последние 10−15 минут, но таланта, чтобы стать казахстанским Сульшером, за Оралханом пока не замечено. Если Бабаян продолжит работу с «Тоболом», то Омиртаеву стоит подумать над тем, чтобы подыскать команду, где он получит больше доверия.

Сагадат Турсынбай, 21 год, центральный/левый защитник, «Тобол».

Еще один представитель основной обоймы молодежной сборной Казахстана, который пока ограничен в практике в своем клубе. У Турсынбая отличные антропометрические данные, с рабочей левой ногой, но, похоже, «Тобол» — это пока слишком высокая планка для игрока. Турсынбаю и его коллеге из «Жетысу» Рауану Орынбасару стоит взглянуть на пример Алибека Касыма, который пошел в скромный «Кызыл-Жар» и выдал достаточно качественный сезон для своего возраста и для тех условий, в которых он находился.

Эльхан Астанов, 20 лет, центральный полузащитник, «Ордабасы».

Пока сложно сказать, стоит ли Астанову покинуть «Ордабасы» (даже временно), учитывая что шымкентский клуб по-прежнему не определился с главным тренером. Но у Астанова есть все данные, чтобы играть чаще в КПЛ. С одной стороны, Эльхан по количеству игр в прошлом сезоне был, можно сказать, востребован — 11 матчей, но если детализировать статистику, то из нее следует лишь 280 минут, проведенных на поле. Если «Ордабасы» сохранит свой костяк легионеров в центральной оси (Диакате — Махлангу) или подпишет других иностранцев, то рассчитывать на глобальное улучшение своей роли в клубе Астанову не стоит, а значит, можно попробовать уйти в аренду.

Рамазан Каримов, 21 год, нападающий, «Астана».