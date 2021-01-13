Конкурент Гуральски, «казахстанский Сульшер» и еще три молодых игрока из топ-клубов КПЛ, которым стоит уйти в аренду
В больших командах у них мало практики.
В больших командах у них мало практики.
Несмотря на возможное и ощутимое понижение бюджетов в казахстанских клубах, лидеры нашего чемпионата, скорее всего, сохранят курс на доверие к уже состоявшимся, опытным игрокам. В этой связи корреспондент Vesti.kz рассказывает о молодых казахстанских талантах, которым уже пора регулярно играть в КПЛ, пусть и в менее амбициозных коллективах.
Адам Адахаджиев, 22 года, центральный полузащитник, «Кайрат».
Основной полузащитник молодежной сборной Казахстана получил полноценный шанс в главной команде «Кайрата» относительно недавно. Меж тем скоро Адахаджиеву уже 23 года, в этом возрасте необходимо играть, а не сидеть в запасе, пусть даже и в рамках такого интересного проекта. Шансов на то, что Адам на данный момент вытеснит из основы Косовича или Гуральски, минимум, и к тому же нельзя забывать о том, что это профильная позиция Айбола Абикена. Три крепких игрока национальных сборных — это сложная конкуренция. В прошлом сезоне Адахаджиев принял участие в семи матчах КПЛ, суммарно у него 290 сыгранных минут, большая часть из них накапала в конце сезона, когда «Кайрат» уже решил все свои турнирные задачи.
Оралхан Омиртаев, 22 года, нападающий, «Тобол».
По Омиртаеву много позитивных оценок от специалистов, но при этом нападающий получает достаточно скромное количество игровых минут. Покинув родной «Шахтер», форвард завоевал серебряную медаль, но если взглянуть на статистику, его вклад в этот результат нельзя назвать определяющим — 13 матчей, один гол. Опять же, таким показателям есть объективные объяснения, предельно рациональный Григорий Бабаян был заточен под результат и доверял опытным исполнителям, Омиртаев зачастую выходил на замену на последние 10−15 минут, но таланта, чтобы стать казахстанским Сульшером, за Оралханом пока не замечено. Если Бабаян продолжит работу с «Тоболом», то Омиртаеву стоит подумать над тем, чтобы подыскать команду, где он получит больше доверия.
Сагадат Турсынбай, 21 год, центральный/левый защитник, «Тобол».
Еще один представитель основной обоймы молодежной сборной Казахстана, который пока ограничен в практике в своем клубе. У Турсынбая отличные антропометрические данные, с рабочей левой ногой, но, похоже, «Тобол» — это пока слишком высокая планка для игрока. Турсынбаю и его коллеге из «Жетысу» Рауану Орынбасару стоит взглянуть на пример Алибека Касыма, который пошел в скромный «Кызыл-Жар» и выдал достаточно качественный сезон для своего возраста и для тех условий, в которых он находился.
Эльхан Астанов, 20 лет, центральный полузащитник, «Ордабасы».
Пока сложно сказать, стоит ли Астанову покинуть «Ордабасы» (даже временно), учитывая что шымкентский клуб
Рамазан Каримов, 21 год, нападающий, «Астана».
Об уровне доверия к молодым казахстанским игрокам в «Астане» вы прекрасно знаете, в последние годы оно было минимальным, хотя интересные и перспективные игроки там периодически появляются. Каримов — один из таких примеров. В начале прошлого сезона он ушел в аренду в «Каспий», сыграл два матча, а затем «Астана» вернула молодого форварда. Вернула для того, чтобы Каримов вышел на поле еще в трех играх (все выходы на замену). Тихонов уже высказывался на тему молодых игроков и в целом его подход понятен и очевиден, поэтому перспективы Каримова и других казахстанских игроков его возраста выглядят туманными именно в проекции «Астаны».