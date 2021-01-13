Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера

Вернувшийся в казахстанскую премьер-лигу футбольный клуб «Акжайык» сообщил о назначении нового главного тренера.

Команда Акжайык

Им стал 43-летний украинец Владимир Мазяр, который в сезоне 2018 года уже был наставником уральского клуба. При нем команда находилась на шестом месте после девяти туров КПЛ.

Последние два года уральцы выступали в первой лиге. В минувшем сезоне «Акжайык» занял второе место во второй конференции первой лиги.

Командой с мая 2019 по 13 октября 2020 года руководил 48-летний Артур Авакянц, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тугушев.