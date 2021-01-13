Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера
Команда завершила сезон на втором месте.
Команда завершила сезон на втором месте.
Вернувшийся в казахстанскую
Им стал 43-летний украинец Владимир Мазяр, который в сезоне 2018 года уже был наставником уральского клуба. При нем команда находилась на шестом месте после девяти туров КПЛ.
Последние два года уральцы выступали в первой лиге. В минувшем сезоне «Акжайык» занял второе место во второй конференции первой лиги.
Командой с мая 2019 по 13 октября 2020 года руководил 48-летний Артур Авакянц, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тугушев.
Ранее Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении КПЛ с 12 до 14 команд.