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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера

Команда завершила сезон на втором месте.

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Вернувшийся в казахстанскую премьер-лигу футбольный клуб «Акжайык» сообщил о назначении нового главного тренера.

Команда
Акжайык

Им стал 43-летний украинец Владимир Мазяр, который в сезоне 2018 года уже был наставником уральского клуба. При нем команда находилась на шестом месте после девяти туров КПЛ.

Последние два года уральцы выступали в первой лиге. В минувшем сезоне «Акжайык» занял второе место во второй конференции первой лиги.

Командой с мая 2019 по 13 октября 2020 года руководил 48-летний Артур Авакянц, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тугушев.

Ранее Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении КПЛ с 12 до 14 команд.

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