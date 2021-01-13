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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

В «Астане» заморозили входящие трансферы

Из клуба начали уходить лидеры.

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Источник: Reuters

«Астана» по финансовым причинам пока не может подписывать новичков. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Астана

«В этом году клуб как никогда ранее мониторит свой резерв, в столицу собираются все молодые силы, находившиеся в аренде. И нет трансферов на вход. Хотя в декабре активно велись переговоры с Темирланом Ерлановым, Багдатом Каировым, Владиславом Васильевым. Но все они заморожены. Все потому, что из-за  требований правительства о сокращении затрат на профессиональные клубы и лишения своего президентского статуса финансовые потоки, направленные на содержание “Астаны”, заметно иссякли. И как прежде уже не будет», — написал он.

Напомним, что сезон-2020 команда завершила на третьем месте. В зимнее межсезонье ее состав покинули некоторые футболисты, в частности Иван Маевский и Дмитрий Шомко перешли в «Ротор», выступающий в РПЛ. В этот же клуб сватают форварда северян и сборной Казахстана Алексея Щеткина.

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