В «Астане» заморозили входящие трансферы

«В этом году клуб как никогда ранее мониторит свой резерв, в столицу собираются все молодые силы, находившиеся в аренде. И нет трансферов на вход. Хотя в декабре активно велись переговоры с Темирланом Ерлановым, Багдатом Каировым, Владиславом Васильевым. Но все они заморожены. Все потому, что из-за требований правительства о сокращении затрат на профессиональные клубы и лишения своего президентского статуса финансовые потоки, направленные на содержание “Астаны”, заметно иссякли. И как прежде уже не будет», — написал он.