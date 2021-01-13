В «Астане» заморозили входящие трансферы
Из клуба начали уходить лидеры.
Из клуба начали уходить лидеры.
«Астана» по финансовым причинам пока не может подписывать новичков. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
«В этом году клуб как никогда ранее мониторит свой резерв, в столицу собираются все молодые силы, находившиеся в аренде. И нет трансферов на вход. Хотя в декабре активно велись переговоры с Темирланом Ерлановым, Багдатом Каировым, Владиславом Васильевым. Но все они заморожены. Все потому, что
Напомним, что сезон-2020 команда завершила на третьем месте. В зимнее межсезонье ее состав покинули некоторые футболисты, в частности Иван Маевский и Дмитрий Шомко перешли в «Ротор», выступающий в РПЛ. В этот же клуб сватают форварда северян и сборной Казахстана Алексея Щеткина.