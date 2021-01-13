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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Названа причина ухода ведущих футболистов «Астаны»

В прошлом году команда неудачно сыграла в еврокубках.

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По неподтвержденной информации, долги столичной «Астаны» на январь 2021 года составляют около 6,5 миллиарда тенге, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Астана

Отмечается, что долг примерно равен 16 миллионам долларов. Именно по этой причине клуб в зимнее трансферное окно отпускает своих лидеров. Из команды уже ушли Иван Маевский, Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Урош Радакович. Первые двое стали игроками волгоградского «Ротора», представителя российской премьер-лиги. В его состав отправляют и Щеткина.

«Астана» завершила сезон 2020 года на третьем месте, а также неудачно выступила в еврокубках — вылетела из Лиги чемпионов на стадии первого квалификационного раунда, уступив белорусскому «Динамо-Бресту» (3:6), а во втором раунде Лиги Европы проиграла черногорской «Будучности» (0:1).

По ходу сезона клуб возглавляли Михал Билек, Пол Эшуорт, последнего в октябре сменил Андрей Тихонов.

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