Названа причина ухода ведущих футболистов «Астаны»
В прошлом году команда неудачно сыграла в еврокубках.
В прошлом году команда неудачно сыграла в еврокубках.
По неподтвержденной информации, долги столичной «Астаны» на январь 2021 года составляют около 6,5 миллиарда тенге, сообщает KazFootball.kz.
Отмечается, что долг примерно равен 16 миллионам долларов. Именно по этой причине клуб в зимнее трансферное окно отпускает своих лидеров. Из команды уже ушли Иван Маевский, Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Урош Радакович. Первые двое стали игроками волгоградского «Ротора», представителя российской
«Астана» завершила сезон 2020 года на третьем месте, а также неудачно выступила в еврокубках — вылетела из Лиги чемпионов на стадии первого квалификационного раунда, уступив белорусскому «Динамо-Бресту» (3:6), а во втором раунде Лиги Европы проиграла черногорской «Будучности» (0:1).
По ходу сезона клуб возглавляли Михал Билек, Пол Эшуорт, последнего в октябре сменил Андрей Тихонов.