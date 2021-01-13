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15:40 (мск), источник: Vesti.kz

«“Акжайык” и “Арыс” — прямые кандидаты». Глава ПФЛК объяснил порядок расширения чемпионата Казахстана

Клубам предстоит выполнить ряд требований.

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Уральский «Акжайык» и «Арыс» из Туркестанской области — прямые кандидаты на участие в чемпионате Казахстана сезона-2021, сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он объяснил, благодаря чему эти клубы смогут подняться в высший дивизион.

Команда
Акжайык

«На данный момент “Акжайык” и “Арыс” — прямые кандидаты для участия в чемпионате Казахстана-2021. Но для этого в кратчайшие сроки им нужно выполнить все требования Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации Казахстанской федерации футбола. Когда эти клубы все выполнят, тогда будут включены в число участников чемпионата Казахстана. Если нет, то на их место будут предложены другие клубы», — заявил глава ПФЛК.

Напомним, на днях Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола объявил о расширении числа участников национального чемпионата с 12 до 14 клубов. По итогам сезона 2020 года в высший дивизион вернулись «Атырау» и «Актобе», а «Окжетпес» вылетел в первую лигу.

Чемпионом страны впервые за 16 лет стал «Кайрат», «Тобол» завоевал «серебро», «Астана» выиграла бронзовые награды.

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