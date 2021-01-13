«“Акжайык” и “Арыс” — прямые кандидаты». Глава ПФЛК объяснил порядок расширения чемпионата Казахстана

Уральский «Акжайык» и «Арыс» из Туркестанской области — прямые кандидаты на участие в чемпионате Казахстана сезона-2021, сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он объяснил, благодаря чему эти клубы смогут подняться в высший дивизион.

«На данный момент “Акжайык” и “Арыс” — прямые кандидаты для участия в чемпионате Казахстана-2021. Но для этого в кратчайшие сроки им нужно выполнить все требования Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации Казахстанской федерации футбола. Когда эти клубы все выполнят, тогда будут включены в число участников чемпионата Казахстана. Если нет, то на их место будут предложены другие клубы», — заявил глава ПФЛК.