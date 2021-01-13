«Астана» официально подтвердила уход нападающего сборной Казахстана
Футболист сборной Казахстана Алексей Щеткин официально покинул «Астану», сообщает
Футболист сборной Казахстана Алексей Щеткин официально покинул «Астану», сообщает
Отмечается, что у игрока истек контракт с северянами. Форвард дебютировал за «Астану» в 2015 году, выиграв в этот год с командой титул чемпионов Казахстана, Суперкубок страны и сыграв в групповой стадии Лиги чемпионов.
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Всего же в футболке столичного клуба Щеткин провел 101 матч, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.
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Щеткин продолжит карьеру в «Роторе», в который также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.
Напомним, что за волгоградцев на правах аренды выступает 20-летний полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко, а также
«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.