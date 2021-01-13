«Астана» официально подтвердила уход нападающего сборной Казахстана

Отмечается, что у игрока истек контракт с северянами. Форвард дебютировал за «Астану» в 2015 году, выиграв в этот год с командой титул чемпионов Казахстана, Суперкубок страны и сыграв в групповой стадии Лиги чемпионов.

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Всего же в футболке столичного клуба Щеткин провел 101 матч, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

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Щеткин продолжит карьеру в «Роторе», в который также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.