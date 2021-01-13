Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
12.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
12.01
Атлетико
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
14.01
Арсенал
Кристал Пэлас
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
20:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» официально подтвердила уход нападающего сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Алексей Щеткин официально покинул «Астану», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Отмечается, что у игрока истек контракт с северянами. Форвард дебютировал за «Астану» в 2015 году, выиграв в этот год с командой титул чемпионов Казахстана, Суперкубок страны и сыграв в групповой стадии Лиги чемпионов.

Всего же в футболке столичного клуба Щеткин провел 101 матч, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

Щеткин продолжит карьеру в «Роторе», в который также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.

Напомним, что за волгоградцев на правах аренды выступает 20-летний полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко, а также экс-защитник алматинской команды 26-летний Седрик Гогуа.

«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Норвежцы нашли причину поражения и отыгрались в спринте
Панарин и другие. Русские готовы забрать кучу наград НХЛ
Россиянин выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете багги
Голландский игрок в субботу пройдет обследование в «Спартаке»
СМИ: Месси не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании
Юрий Семин нашел работу
Клуб НХЛ внес россиянина в долгосрочный список травмированных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь