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11:13 (мск), источник: Прессбол

Защитник Андрей Лебедев подписал контракт с «Витебском»

Защитник Андрей Лебедев стал игроком «Витебска».

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Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Команда
Витебск

Лебедев — воспитанник витебской школы футбола. Свою профессиональную карьеру он начинал на родине. С 2008 по 2009 год Андрей выступал за «Витебск».

В 2010 году защитнику поступило предложение из венгерского «Рапидома». В Австрии футболист провел четыре года успев сыграть за футбольный клуб «Лустенау 07» и футбольный клуб «Виенна».

В 2016 году защитник вновь вернулся в Витебск.

В начале 2017 года защитник перешел в брестское «Динамо». В середине сезона 2018 года Андрей подписал контракт с казахстанским клубом «Жетысу», в котором выступал три сезона до конца 2020 года.

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