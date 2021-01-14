Защитник Андрей Лебедев подписал контракт с «Витебском»
Защитник Андрей Лебедев стал игроком «Витебска».
Защитник Андрей Лебедев стал игроком «Витебска».
Об этом сообщает
Лебедев — воспитанник витебской школы футбола. Свою профессиональную карьеру он начинал на родине. С 2008 по 2009 год Андрей выступал за «Витебск».
В 2010 году защитнику поступило предложение из венгерского «Рапидома». В Австрии футболист провел четыре года успев сыграть за футбольный клуб «Лустенау 07» и футбольный клуб «Виенна».
В 2016 году защитник вновь вернулся в Витебск.
В начале 2017 года защитник перешел в брестское «Динамо». В середине сезона 2018 года Андрей подписал контракт с казахстанским клубом «Жетысу», в котором выступал три сезона до конца 2020 года.