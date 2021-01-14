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00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» выиграл четвертый матч подряд и вышел на третье место в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 13 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственным голом в первом тайме отметился Фил Фоден.

Победа стала для «Манчестер Сити» четвертой подряд, позволила команде набрать 32 очка и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Брайтона» 14 очков, клуб занимает 17-ю позицию.

«Манчестер Сити» в следующем туре 17 января на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Брайтон» днем раньше на выезде сыграет с «Лидсом».

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 1:0
Брайтон & Хоув
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