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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Очередной матч АПЛ перенесён на более позднюю дату

Матч 18-го тура английской Премьер-лиши «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» перенесён.

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Источник: AP 2020

Как сообщает Sky Sports, матч «Саутгемптона» с «Лидс Юнайтед», намеченный на среду, 20 января, будет перенесен, чтобы позволить «святым» сыграть отложенный матч 3-го раунда Кубка Англии с «Шрусбери Таун».

Из-за вспышки коронавируса в команде «Шрусбери» не смог сыграть матч Кубка Англии с «Саутгемптоном» 10 января. Эта встреча будет сыграна во вторник, 19 января. Начало — в 23:00.

Победитель матча «Шрусбери Таун» — «Саутгемптон» в следующем раунде Кубка Англии встретится с лондонским «Арсеналом». Этот матч должен состояться в один из выходных дней 23—24 января.

Новая дата для проведения матча «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» будет объявлена позже.

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