Очередной матч АПЛ перенесён на более позднюю дату
Матч 18-го тура английской
Матч 18-го тура английской
Как сообщает Sky Sports, матч «Саутгемптона» с «Лидс Юнайтед», намеченный на среду, 20 января, будет перенесен, чтобы позволить «святым» сыграть отложенный матч 3-го раунда Кубка Англии с «Шрусбери Таун».
Победитель матча «Шрусбери Таун» — «Саутгемптон» в следующем раунде Кубка Англии встретится с лондонским «Арсеналом». Этот матч должен состояться в один из выходных дней
Новая дата для проведения матча «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» будет объявлена позже.