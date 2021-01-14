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00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лорьян» сообщил о заражении 11 игроков коронавирусом. Неделю назад был матч с «Монако»

Пресс-служба французского «Лорьяна» сообщила о вспышке коронавирусной инфекции в команде.

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«После тестов, проведённых сегодня утром, стало известно, что COVID-19 заразилось ещё четыре игрока “Лорьяна”. На карантине находится 11 игроков команды», — сообщается на официальном сайте клуба.

Неделю назад в матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Голы за «Монако» забили Аксель Дисаси, Александр Головин, Кевин Фолланд, Софьян Диоп и Гильермо Марипан. За «Лорьян» забили Теремас Моффи и Эндрю Гравильон. В начале второго тайма, на 48-й минуте, полузащитник «Лорьяна» Жонатан Делаплас получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

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