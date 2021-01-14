ПСЖ в 10-й раз стал победителем Суперкубка Франции по футболу
ТАСС, 14 января. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Марселем» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе.
ТАСС, 14 января. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Марселем» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе.
В составе победителей мячи забили Мауро Икарди (39-я минута) и Неймар (85, с пенальти), у проигравших отличился Димитри Пайет (89).
Изначально матч должен был пройти в августе 2020 года, но был перенесен
Противостояние ПСЖ и «Марселя» считается одним из самых принципиальных во Франции. Команды являются одними из самых титулованных в стране, они по девять раз выигрывали чемпионат Франции. В матче за суперкубок команды встретились во второй раз — в 2010 году «Марсель» обыграл ПСЖ в серии пенальти.
ПСЖ завоевал Суперкубок Франции в 10-й раз, что является рекордом, еще четырежды команда проигрывала в матче за трофей. ПСЖ выиграл титул в восьмой раз подряд, также команда становилась обладателем суперкубка в 1995 и 1998 годах. «Марсель» является трехкратным обладателем титула, в последний раз команда выигрывала суперкубок в 2011 году.