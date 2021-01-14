ПСЖ в 10-й раз стал победителем Суперкубка Франции по футболу

В составе победителей мячи забили Мауро Икарди (39-я минута) и Неймар (85, с пенальти), у проигравших отличился Димитри Пайет (89).

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Изначально матч должен был пройти в августе 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом и победителем Кубка Франции, поэтому его соперником в матче за суперкубок стал занявший второе место в национальном первенстве «Марсель». Впервые с 2008 года матч за суперкубок страны был проведен во Франции, с тех пор встречи за титул трижды проходили в Китае, дважды — в Канаде, два раза — в Марокко, по одному разу — в Тунисе, США, Габоне и Австрии.

Противостояние ПСЖ и «Марселя» считается одним из самых принципиальных во Франции. Команды являются одними из самых титулованных в стране, они по девять раз выигрывали чемпионат Франции. В матче за суперкубок команды встретились во второй раз — в 2010 году «Марсель» обыграл ПСЖ в серии пенальти.