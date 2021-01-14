«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В составе «Барселоны» отличился Френки де Йонг (39-я минута). За «Реал Сосьедад» мяч забил Микель Оярсабаль (51, с пенальти). В серии пенальти «Барселона» оказалась сильнее со счетом 3:2.

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«Барселона» в финале сыграет с победителем матча между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао, который пройдет 14 января (начало игры в 23:00 мск). Финальная игра состоится 17 января (23:00 мск).

«Реал» участвует в турнире как чемпион Испании сезона-2019/20, «Барселона» — как серебряный призер, «Реал Сосьедад» и «Атлетик» являются финалистами Кубка Испании, который из-за пандемии коронавируса будет разыгран в апреле.