Обнародована информация по поводу зарубежных сборов клубов КПЛ
Состав участников нового чемпионата был расширен.
Состав участников нового чемпионата был расширен.
Казахстанские футбольные клубы смогут проводить
«Турция открыта! Межведомственная комиссия разрешила казахстанским клубам проводить УТС за рубежом. По крайней мере петропавловский “Кызыл-Жар СК” уже точно отправляется в Анталью, у команды на руках билеты в Анталью на 16 января. Велика вероятность, что северяне улетят туда надолго, вплоть до марта», — говорится в сообщении источника.
Ранее была информация, что
Напомним, что чемпионом КПЛ-2020 стал «Кайрат», второе место занял «Тобол», третье — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в когорту сильнейших отобрались «Атырау» с «Актобе». При этом число участников чемпионата 2021 года расширили с 12 до 14 клубов.