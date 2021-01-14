Обнародована информация по поводу зарубежных сборов клубов КПЛ

Казахстанские футбольные клубы смогут проводить учебно-тренировочные сборы за пределами страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана» .

Читайте также «Тобол» определился с датой и местом первых сборов

«Турция открыта! Межведомственная комиссия разрешила казахстанским клубам проводить УТС за рубежом. По крайней мере петропавловский “Кызыл-Жар СК” уже точно отправляется в Анталью, у команды на руках билеты в Анталью на 16 января. Велика вероятность, что северяне улетят туда надолго, вплоть до марта», — говорится в сообщении источника.

Ранее была информация, что из-за ситуации с коронавирусом в мире и неопределенностью с финансированием на предстоящий сезон казахстанские команды рискуют остаться без зарубежных сборов.