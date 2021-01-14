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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Обнародована информация по поводу зарубежных сборов клубов КПЛ

Состав участников нового чемпионата был расширен.

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Казахстанские футбольные клубы смогут проводить учебно-тренировочные сборы за пределами страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана» .

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«Турция открыта! Межведомственная комиссия разрешила казахстанским клубам проводить УТС за рубежом. По крайней мере петропавловский “Кызыл-Жар СК” уже точно отправляется в Анталью, у команды на руках билеты в Анталью на 16 января. Велика вероятность, что северяне улетят туда надолго, вплоть до марта», — говорится в сообщении источника.

Ранее была информация, что из-за  ситуации с коронавирусом в мире и неопределенностью с финансированием на предстоящий сезон казахстанские команды рискуют остаться без зарубежных сборов.

Напомним, что чемпионом КПЛ-2020 стал «Кайрат», второе место занял «Тобол», третье — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в когорту сильнейших отобрались «Атырау» с «Актобе». При этом число участников чемпионата 2021 года расширили с 12 до 14 клубов.

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