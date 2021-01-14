Бразильский «Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес
ТАСС, 14 января. Бразильский футбольный клуб «Сантос» со счетом 3:0 обыграл аргентинский «Бока Хуниорс» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес.
ТАСС, 14 января. Бразильский футбольный клуб «Сантос» со счетом 3:0 обыграл аргентинский «Бока Хуниорс» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес.
Забитыми голами отметились Диего Питука (16-я минута), Йеферсон Сотельдо (49), Лукас Брага (51). На 56-й минуте защитник «Бока Хуниорс» Франк Фабра получил прямую красную карточку.
В первом матче полуфинала команды сыграли со счетом 0:0. В финале Кубка Либертадорес «Сантос» встретится с бразильским «Палмейрасом». Две команды из Бразилии сыграют в решающем матче турнира в третий раз в истории. В 2005 году до финала дошли «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе», в 2006-м — «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».
«Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес в пятый раз (1962, 1963, 2003, 2011, 2021). Команда проиграла лишь в 2003 году, уступив «Бока Хуниорс».
Финал Кубка Либертадорес состоится в ночь на 31 января и начнется в 00:00 мск.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.