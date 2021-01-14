Бразильский «Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес

Забитыми голами отметились Диего Питука (16-я минута), Йеферсон Сотельдо (49), Лукас Брага (51). На 56-й минуте защитник «Бока Хуниорс» Франк Фабра получил прямую красную карточку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f25f7d64c85b5e0037f" data-vnd="1f25f7d64c85b5e0037f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f25f7d64c85b5e0037f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче полуфинала команды сыграли со счетом 0:0. В финале Кубка Либертадорес «Сантос» встретится с бразильским «Палмейрасом». Две команды из Бразилии сыграют в решающем матче турнира в третий раз в истории. В 2005 году до финала дошли «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе», в 2006-м — «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».

«Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес в пятый раз (1962, 1963, 2003, 2011, 2021). Команда проиграла лишь в 2003 году, уступив «Бока Хуниорс».

Финал Кубка Либертадорес состоится в ночь на 31 января и начнется в 00:00 мск.