«Увлекательное время подошло к концу». Форвард сборной Казахстана отреагировал на уход из «Астаны»
Он стал игроком клуба РПЛ.
Он стал игроком клуба РПЛ.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин по завершении контракта с «Астаной» отправился в РПЛ, где будет выступать за «Ротор». После официального объявления об уходе 29-летний игрок поделился своими эмоциями. ⠀
«Я благодарен “Астане” за доверие и поддержку в течение всех лет, что я выступал в составе клуба! Но это увлекательное время, которое в себя вместило титулы и, наверное, самые яркие эпизоды в карьере футболиста — матчи основной стадии Лиги чемпионов, подошло к концу! Впереди меня ждет новый интересный вызов в составе клуба РПЛ! А “Астане” я желаю ярких побед в будущем году!» — приводит слова игрока
В российский клуб также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.
Напомним, что за волгоградцев на правах аренды выступает 20-летний полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко, а также
«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.