«Увлекательное время подошло к концу». Форвард сборной Казахстана отреагировал на уход из «Астаны»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин по завершении контракта с «Астаной» отправился в РПЛ, где будет выступать за «Ротор». После официального объявления об уходе 29-летний игрок поделился своими эмоциями. ⠀

«Я благодарен “Астане” за доверие и поддержку в течение всех лет, что я выступал в составе клуба! Но это увлекательное время, которое в себя вместило титулы и, наверное, самые яркие эпизоды в карьере футболиста — матчи основной стадии Лиги чемпионов, подошло к концу! Впереди меня ждет новый интересный вызов в составе клуба РПЛ! А “Астане” я желаю ярких побед в будущем году!» — приводит слова игрока пресс-служба северян.