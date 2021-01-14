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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Увлекательное время подошло к концу». Форвард сборной Казахстана отреагировал на уход из «Астаны»

Он стал игроком клуба РПЛ.

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Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин по завершении контракта с «Астаной» отправился в РПЛ, где будет выступать за «Ротор». После официального объявления об уходе 29-летний игрок поделился своими эмоциями. ⠀

Команда
Астана

«Я благодарен “Астане” за доверие и поддержку в течение всех лет, что я выступал в составе клуба! Но это увлекательное время, которое в себя вместило титулы и, наверное, самые яркие эпизоды в карьере футболиста — матчи основной стадии Лиги чемпионов, подошло к концу! Впереди меня ждет новый интересный вызов в составе клуба РПЛ! А “Астане” я желаю ярких побед в будущем году!» — приводит слова игрока пресс-служба северян.

В российский клуб также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.

Напомним, что за волгоградцев на правах аренды выступает 20-летний полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко, а также экс-защитник алматинской команды 26-летний Седрик Гогуа .

«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.

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