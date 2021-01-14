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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана близок к уходу из «Кайрата». Агент начал поиски нового клуба

Изучаются варианты в России и Турции.

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Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов находится в шаге от ухода из «Кайрата». Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

Команда
Кайрат

Отмечается, что лучший бомбардир алматинцев в прошлом сезоне все еще не получил предложения о продлении контракта. Источник утверждает, что с высокой долей вероятности его не будет в «Кайрате» в этом году. Агент футболиста уже занят поиском нового клуба. Приоритетными являются варианты в России и Турции.

«Кайрат» в минувшем сезоне впервые за 16 лет выиграл «золото» чемпионата Казахстана. 25-летний Аймбетов забил десять голов и отдал один ассист в 20 матчах. В состав алматинского клуба он перешел в начале 2020-го, до этого защищал цвета «Актобе» с 2012 года.

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