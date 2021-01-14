Нападающий сборной Казахстана близок к уходу из «Кайрата». Агент начал поиски нового клуба

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов находится в шаге от ухода из «Кайрата». Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

Команда Кайрат

Отмечается, что лучший бомбардир алматинцев в прошлом сезоне все еще не получил предложения о продлении контракта. Источник утверждает, что с высокой долей вероятности его не будет в «Кайрате» в этом году. Агент футболиста уже занят поиском нового клуба. Приоритетными являются варианты в России и Турции.