Нападающий сборной Казахстана близок к уходу из «Кайрата». Агент начал поиски нового клуба
Изучаются варианты в России и Турции.
Изучаются варианты в России и Турции.
Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов находится в шаге от ухода из «Кайрата». Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.
Отмечается, что лучший бомбардир алматинцев в прошлом сезоне все еще не получил предложения о продлении контракта. Источник утверждает, что с высокой долей вероятности его не будет в «Кайрате» в этом году. Агент футболиста уже занят поиском нового клуба. Приоритетными являются варианты в России и Турции.
«Кайрат» в минувшем сезоне впервые за 16 лет выиграл «золото» чемпионата Казахстана. 25-летний Аймбетов забил десять голов и отдал один ассист в 20 матчах. В состав алматинского клуба он перешел в начале 2020-го, до этого защищал цвета «Актобе» с 2012 года.