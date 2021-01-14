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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Стадион за 16 миллиардов и путь от второй лиги до вышки за 2 года. Что нужно знать про новичка КПЛ-2021

Клубу всего семь лет.

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Казахстанская премьер-лига расширена до 14 команд. Так, решением Исполкома КФФ в высший дивизион в сезоне-2021 прибудут два новых клуба. Одним из них станет дебютант турнира — ФК «Арыс».

О том, что известно про команду из Туркестанской области, — в материале корреспондента Vesti.kz.

«Арыс» имеет относительно небольшую историю. Клуб впервые появился в 2002 году в виде любительской команды — «Костуин». Год спустя получил профессиональный статус, после чего в 2004 году команду переименовали в «Арыс», однако в конце сезона клуб расформировали.

В современном виде «Арыс» был возрожден в 2018 году и продолжил свое существование, когда в сезоне-2019 начал участие во второй лиге Казахстана. В своем первом турнире после возвращения команда завоевала серебряные медали, что позволило ей перебраться в первую лигу. Там «Арыс» занял второе место в первой конференции, уступив борьбу за заветную путевку в премьер-лигу «Актобе».

Однако решением КФФ «Арыс» все же попал в КПЛ. Таким образом, клуб из Туркестанской области впервые за свою семилетнюю историю будет выступать в высшем дивизионе Казахстана.

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Лучшим бомбардиром «Арыса» в минувшем сезоне стал первый в истории клуба легионер — нигериец Стэнли Чисом Нкоби, на счету которого шесть голов. С этим показателем он делит третью строчку в списке снайперов с футболистами «Жетысу-Б» Едиге Оралбаем и Диясом Калыбаевым, а также Жакыпом Кожамберды из «Кырана».

Помимо этого, Нкоби является вторым самым дорогим игроком команды и, по данным Transfermarkt, стоит 125 тысяч евро. Первое же место у казахстанца Мади Айторе, трансферная стоимость которого составляет 150 тысяч евро.

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На данный момент «Арыс» проводит свой первый учебно-тренировочный сбор в Шымкенте, который продлится до 16 января.

Что касается наставника, то команду тренирует казахстанский специалист Абдухалик Бурибаев, в штаб которого также вошли известные специалисты, а в прошлом футболисты Фархадбек Ирисметов, занимающий должность ассистента главного тренера, и Юрий Новиков, находящийся на посту тренера по работе с вратарями. Также в штабе Бурибаева продолжает работу тренер по физической подготовке Кулдош Ешджанов, который был в клубе и в прошлом сезоне.

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Помимо расширения, со следующего сезона в КПЛ планируется еще одно нововведение. Так, согласно заявлению генерального секретаря КФФ Азамата Айтхожина, если стадион, заявленный на соревнования, не будет готов, то команда, нарушившая условия, подвергнется переносу домашней игры на поле соперника и лишению трех очков, набранных в других играх.

Однако такое наказание, судя по всему, «Арысу» не грозит. Новичок премьер-лиги, скорее всего, будет проводить домашние матчи на недавно построенном в Туркестанской области стадионе, который, по данным местного управления физической культуры и спорта, стоит немалых денег.

«Стоимость строительства “Стадиона на 7000 мест в городе Туркестан Туркестанской области” составила 16 723 241 778 тенге, заказчик — АО “Самрук-Қазына”», — сообщили в управлении облспорта на запрос редакции.

Можно сказать, что расширение лиги пришлось очень кстати, так как с такими условиями стало просто необходимо, чтобы у региона появился свой представитель в КПЛ.

К слову, известна и сумма бюджета, который областной акимат предоставит «Арысу» на сезон в премьер-лиге. По информации журналиста и инсайдера Айдына Кожахмета, она составит два миллиарда тенге и может измениться в зависимости от обстоятельств.

«Возможно и больше, если потребуется для устранения многих пробелов для прохождения лицензирования», — рассказал источник.

Добавим, что другим новичком КПЛ стал «Акжайык», который покинул высший дивизион страны после сезона-2018, где занял последнее место. Уральская команда возвращается в КПЛ после того, как завершила сезон в первой лиге на втором месте во второй конференции.

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