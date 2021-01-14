Месси может пропустить финал Суперкубка Испании

«Что касается Месси, то мы должны подождать ещё несколько дней, чтобы понять, сможет ли он сыграть», — цитирует Кумана AS.



Ранее Лионель Месси был исключён из заявки каталонского клуба на полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).