Месси может пропустить финал Суперкубка Испании
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не уверен, что нападающий
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не уверен, что нападающий
«Что касается Месси, то мы должны подождать ещё несколько дней, чтобы понять, сможет ли он сыграть», — цитирует Кумана AS.
Ранее Лионель Месси был исключён из заявки каталонского клуба на полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2). В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао.