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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси может пропустить финал Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не уверен, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси сможет принять участие в финале Суперкубка Испании.

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«Что касается Месси, то мы должны подождать ещё несколько дней, чтобы понять, сможет ли он сыграть», — цитирует Кумана AS.

Ранее Лионель Месси был исключён из заявки каталонского клуба на полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2). В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао.

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