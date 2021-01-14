Разгром «Астаны», подножка «Кайрату» и вылет из КПЛ. Как «Акжайык» последний раз играл в премьер-лиге
Уральский клуб — кандидат на возвращение в КПЛ.
Уральский клуб — кандидат на возвращение в КПЛ.
«Акжайык», претендующий на возвращение в
Для «Акжайыка» сезон-2018 стал третьим подряд в КПЛ. Уральцы дважды до этого спасались, занимая десятое место. Но в 2018-м оказались на последней, 12-й строчке и в первой лиге. Впрочем, не все в игре уральцев было безнадежно в том году.
«Акжайык» набрал 30 очков, выиграв семь матчей, девять завершив вничью и 17 встреч проиграв. От оказавшихся выше «Иртыша» и «Кызыл-Жар СК» уральцы отстали на пять очков. Между тем «Акжайык» забил 31 гол — что больше, чем у «Иртыша», «Кызыл-Жар СК» и «Шахтера».
По ходу турнирной дистанции западноказахстанцы обыгрывали «Иртыш» (1:0), «Ордабасы» (4:1), «Жетысу» (2:0), «Шахтер» (2:1) и «Кызыл-Жар СК» (2:0). Кроме того, «Акжайык» разгромил на своем поле «Астану» со счетом 3:0.
И под конец чемпионата нанес поражение «Кайрату» на выезде, чем сильно испортил турнирные притязания алматинцев в борьбе за «золото».
Что и говорить, веселый сезон. Лучшим бомбардиром «Акжайыка» стал сенегалец Малик Мане, забивший девять мячей. Вдобавок уральцы открыли Казахстану Адеринсолу Эсеолу, который был арендован у украинской «Звезды». Летом 2018-го футболист обратил на себя внимание «Кайрата», который выкупил Эсеолу у «Звезды». К этому моменту на счету украинца было восемь голов в 13 матчах за «Акжайык». В «Кайрате» он отличился еще девять раз и с 17 голами стал вторым в гонке бомбардиров чемпионата Казахстана.
Напомним, на днях было объявлено о расширении числа участников КПЛ-2021 с 12 до 14 клубов. Прямыми кандидатами на выход в