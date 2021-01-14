Жил в контейнере, забивал «Боруссии», играл с Вернером. «Кайрат» подписывает нового форварда из Германии
В прошлом сезоне он выступал в Бундеслиге.
В прошлом сезоне он выступал в Бундеслиге.
По данным немецких СМИ, нападающий Стрели Мамба может стать игроком «Кайрата» уже в ближайшее время. Корреспондент Vesti.kz изучил карьеру 26-летнего игрока и нашел в ней немало любопытных деталей.
Хотя Мамба имеет конголезские корни, он родился
«Первые несколько лет своей жизни я рос в местечке под названием Кучен. Звучит уютно, но для моей семьи это было неудобно. Напротив, ситуация была довольно сложной. Мои родители бежали в Германию из Конго и подали здесь прошение о предоставлении убежища. Мы жили в контейнерном доме с моей сестрой, пока мне не исполнилось семь лет. У нас было две маленькие комнаты на четверых, спальня и гостиная. Мы делили кухню, туалет и ванную комнату с другими людьми», — вспоминал позже Стрели.
В 14 лет Мамба оказался в академии «Штутгарта» (одной из сильнейших в Германии), но так и не смог подняться там выше команды U-17. В тот период они играли вместе с нынешней звездой «Челси» и сборной Германии Тимо Вернером. Но, в отличие от Вернера, Мамба признает, что в юности ему не хватало желания. Когда Тимо стал самым молодым дебютантом Бундеслиги за 120-летнюю историю «Штутгарта», Стрели почти не играл за «Хомбург» из региональной лиги. Вот как вспоминает те времена Мамба:
«У меня просто не было необходимого голода. Мне приходилось наблюдать, как такие ребята, как Тимо Вернер, совершали прорыв, пока я был в низшей лиге. Мои друзья говорили мне, что я должен пойти учиться, но я никогда не упускал из виду свою цель, чтобы стать профессионалом. Я сказал себе: если я не стану профессионалом к 25 годам, я сдамся».
Вернер не единственный знаковый игрок, с которым Мамба столкнулся в юношеском футболе, позже он говорил, что мог бы составить целую символическую сборную из ныне известных футболистов, с которыми ему довелось играть: «В воротах оказались бы Бернд Лено и Одиссеас Влаходимос. В защите — Корай Гюнтер, Робин Ялчин и Джереми Тольян. В полузащите и нападении: Хакан Чалханоглу, Рани Хедира, Серж Гнабри, Тимо Вернер».
В период с 2011 года, когда Стрели пробился в юношескую команду «Кайзерслаутерна», до своего решающего перехода летом 2016 года в «Энерги» Мамба играл за пять разных команд, в основном они были из региональной или третьей Бундеслиги.
В жизни Стрели не удалось избежать и расистских выпадов в свою сторону:
«Однажды я ждал на тротуаре друга, и тут подошел пожилой мужчина и сказал: “Уходи отсюда. Убирайся! Иди туда, откуда ты родом”. Но еще больше меня поражает, когда молодые современные ребята проявляют расизм. У меня была история в супермаркете: на кассе позади меня стоял молодой парень, я отошел на пару шагов, чтобы взять жвачку, и тот парень сразу прошел вперед. Я сказал: “Извините, не могли бы вы дать мне пройти?” Он не ответил. Он думал, что это не мой голос, потому я говорил на немецком. Затем я постучал по нему. Он обернулся, посмотрел на меня и сказал: “Ты умеешь говорить
Эти случаи лишь укрепили мнение Стрели о расизме, и он пришел к следующим выводам: «Сейчас расистские оскорбления на стадионах снова участились в Италии и Англии. И я бы первым покинул поле, если бы подобное случилось на одной из моих игр. Неважно, как это будет выглядеть или каковы будут последствия».
Форвард наконец поймал свою волну, попав в «Энерги», он забил 19 раз и помог клубу занять третье место. Дальше последовало еще одно повышение по карьерной лестнице — «Падерборн». В 25 лет Мамба добился цели и стал игроком клуба Бундеслиги.
Дебют в Бундеслиге для Мамбы вышел потрясающим, в первом же матче он забил «Байеру», а дальше поразил ворота «Фрайбурга» и отдал голевую передачу в матче с «Вольфсбургом».
Но пик того сезона и на данный момент всей карьеры Стрели пришелся на 22 ноября 2019 года. Мамба оформил дубль на «Сигнал-Идуна Парк» в матче с дортмундской «Боруссией» и отмечал каждое взятие ворот своей фирменной уловкой, напоминающей змеиную руку.
«Считаю, что я один из самых быстрых игроков в Бундеслиге», — такие слова последовали от форварда после его отличного старта карьеры в одном из
«У него есть риск получения долгосрочной травмы, это не то, чего мы хотели, поэтому мы отказались от трансфера. С обеих сторон мы надеялись на другой результат. Мы желаем Стрели скорейшего выздоровления и всего наилучшего в будущем», — сказал управляющий директор «Кельна» Хорст Хельдт.
С тех пор Мамба ни разу не появился на поле за «Падерборн» в сезоне-2020/21.