«Жетысу» после объявления о контракте с экс-наставником «Шахтера» назначил нового тренера
Названы детали соглашения.
Названы детали соглашения.
31-летний Ринат Алюетов назначен главным тренером «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.
Контракт с казахстанским специалистом был подписан сегодня, 14 января, и заключен сроком на один год. В его тренерский штаб вошли Рустам Усманов и Денис Мамонов. Позиция тренера по работе с вратарями пока вакантна.
Ранее Алюетов работал в футбольном центре «Алтай» в
Предыдущим наставником талдыкорганского клуба, выступающего в КПЛ, был Дмитрий Огай.
При этом 5 января «Жетысу» объявил, что новым главным тренером назначен Константин Горовенко, работавший в прошлом сезоне с «Шахтером».