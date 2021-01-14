«Жетысу» после объявления о контракте с экс-наставником «Шахтера» назначил нового тренера

31-летний Ринат Алюетов назначен главным тренером «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.

Команда Жетысу

Контракт с казахстанским специалистом был подписан сегодня, 14 января, и заключен сроком на один год. В его тренерский штаб вошли Рустам Усманов и Денис Мамонов. Позиция тренера по работе с вратарями пока вакантна.

Ранее Алюетов работал в футбольном центре «Алтай» в Усть-Каменогорске, затем в РКС-ALASH. В июне 2020 года был назначен главным тренером «Жетысу Б», с которым занял второе место в своей конференции.

Предыдущим наставником талдыкорганского клуба, выступающего в КПЛ, был Дмитрий Огай.