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15:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» с самым большим бюджетом провалился, «Шахтер» залез в еврокубки, а «Кайрат» стал чемпионом. Кто преуспел в КПЛ-2020

Суммарный бюджет составил свыше 26 миллиардов тенге.

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Суммарный бюджет клубов КПЛ в сезоне-2020 составил свыше 26 миллиардов тенге. Корреспондент Vesti.kz свел воедино информацию о размерах финансирования участников премьер-лиги и выяснил, кто из них не смог выполнить поставленных задач.

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Отметим, что данных по финансированию ФК «Астана» предоставлено не было.

«Кайрат» (Алматы).

Бюджет: 4 миллиарда 900 миллионов
Задачи: Самые высокие
Итоговое место в КПЛ-2020: Первое место.

Акимат Алматы выделил на финансирование ФК «Кайрат» 800 миллионов тенге. Процентная доля участия местного бюджета в финансировании футбольного клуба в 2020 году составила 16,3 процента. По приблизительным подсчетам Vesti.kz, исходя из суммы, выделенной акиматом, и процентного разделения, бюджет «Кайрата» в прошлом году составил около 4,9 миллиарда тенге.

Команда
Кайрат

«Тобол» (Костанай).

Бюджет: 3 миллиарда 250 миллионов
Задачи: Попадание в призовую тройку
Итоговое место в КПЛ-2020: Второе место.

«Шахтер» (Караганда).

Бюджет: 2 миллиарда 580 миллионов
Задачи: Остаться в КПЛ
Итогове место в КПЛ-2020: Четвертое место.

Первоначальный бюджет «Шахтера» составил 2 миллиарда 580 миллионов тенге. По ходу сезона в клубе была проведена оптимизация финансовых средств на 63 миллиона 720 тысяч тенге.

«Ордабасы» (Шымкент).

Бюджет: 6 миллиардов 250 миллионов
Задачи: Попадание в призовую тройку
Итоговое место в КПЛ-2020: Пятое.

Первоначальный бюджет «Ордабасы» составил шесть миллиардов 250 миллионов тенге. В сентябре 2020 года бюджет был сокращен на один миллиард 472 миллиона 708 тысяч тенге.

«Жетысу» (Талдыкорган).

Бюджет: 3 миллиарда 186 миллионов 579 тысяч
Задачи: Занять третье место
Итоговое место в КПЛ-2020: Шестое место.

«Кайсар» (Кызылорда).

Бюджет: 2 миллиарда 637 миллионов 822 тысячи
Задачи: Попасть в первую шестерку
Итоговое место в КПЛ-2020: Седьмое место.

«Тараз».

Бюджет: 1 миллиард 421 миллион
Задачи: Занять шестое место
Итоговое место в КПЛ-2020: Восьмое место.

«Кызыл-Жар СК» (Петропавловск).

Бюджет: 912 миллионов
Задачи: Занять место не ниже восьмого
Итоговое место в КПЛ-2020: Девятое место.

«Каспий» (Актау).

Бюджет: 1 миллиард 30 миллионов
Задачи: Закрепиться в КПЛ
Итоговое место в КПЛ-2020: Десятое место.

«Окжетпес» (Кокшетау).

Бюджет: 1 миллиард 526 миллионов 600 тысяч
Задачи: Выступить достойно в КПЛ-2020
Итоговое место в КПЛ-2020: Одиннадцатое место и вылет в первую лигу.

Отметим, что бюджет отказавшегося от выступлений в КПЛ-2020 павлодарского «Иртыша» был запланирован в размере одного миллиарда 800 миллионов тенге.

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Напомним, «Кайрат» впервые с 2004 года выиграл чемпионат Казахстана. Единственным неудачником КПЛ стал «Окжетпес». Из первой лиги вернулись «Атырау» и «Актобе». Также прямыми кандидатами на выход в КПЛ, благодаря ее расширению, являются «Арыс» из Туркестанской области и уральский «Акжайык».

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