«Ордабасы» с самым большим бюджетом провалился, «Шахтер» залез в еврокубки, а «Кайрат» стал чемпионом. Кто преуспел в КПЛ-2020
Суммарный бюджет составил свыше 26 миллиардов тенге.
Суммарный бюджет составил свыше 26 миллиардов тенге.
Суммарный бюджет клубов КПЛ в сезоне-2020 составил свыше 26 миллиардов тенге. Корреспондент Vesti.kz свел воедино информацию о размерах финансирования участников
Отметим, что данных по финансированию ФК «Астана» предоставлено не было.
«Кайрат» (Алматы).
Бюджет: 4 миллиарда 900 миллионов
Задачи: Самые высокие
Итоговое место в КПЛ-2020: Первое место.
Акимат Алматы выделил на финансирование ФК «Кайрат» 800 миллионов тенге. Процентная доля участия местного бюджета в финансировании футбольного клуба в 2020 году составила 16,3 процента. По приблизительным подсчетам Vesti.kz, исходя из суммы, выделенной акиматом, и процентного разделения, бюджет «Кайрата» в прошлом году составил около 4,9 миллиарда тенге.
«Тобол» (Костанай).
Бюджет: 3 миллиарда 250 миллионов
Задачи: Попадание в призовую тройку
Итоговое место в КПЛ-2020: Второе место.
«Шахтер» (Караганда).
Бюджет: 2 миллиарда 580 миллионов
Задачи: Остаться в КПЛ
Итогове место в КПЛ-2020: Четвертое место.
Первоначальный бюджет «Шахтера» составил 2 миллиарда 580 миллионов тенге. По ходу сезона в клубе была проведена оптимизация финансовых средств на 63 миллиона 720 тысяч тенге.
«Ордабасы» (Шымкент).
Бюджет: 6 миллиардов 250 миллионов
Задачи: Попадание в призовую тройку
Итоговое место в КПЛ-2020: Пятое.
Первоначальный бюджет «Ордабасы» составил шесть миллиардов 250 миллионов тенге. В сентябре 2020 года бюджет был сокращен на один миллиард 472 миллиона 708 тысяч тенге.
«Жетысу» (Талдыкорган).
Бюджет: 3 миллиарда 186 миллионов 579 тысяч
Задачи: Занять третье место
Итоговое место в КПЛ-2020: Шестое место.
«Кайсар» (Кызылорда).
Бюджет: 2 миллиарда 637 миллионов 822 тысячи
Задачи: Попасть в первую шестерку
Итоговое место в КПЛ-2020: Седьмое место.
«Тараз».
Бюджет: 1 миллиард 421 миллион
Задачи: Занять шестое место
Итоговое место в КПЛ-2020: Восьмое место.
«Кызыл-Жар СК» (Петропавловск).
Бюджет: 912 миллионов
Задачи: Занять место не ниже восьмого
Итоговое место в КПЛ-2020: Девятое место.
«Каспий» (Актау).
Бюджет: 1 миллиард 30 миллионов
Задачи: Закрепиться в КПЛ
Итоговое место в КПЛ-2020: Десятое место.
«Окжетпес» (Кокшетау).
Бюджет: 1 миллиард 526 миллионов 600 тысяч
Задачи: Выступить достойно в КПЛ-2020
Итоговое место в КПЛ-2020: Одиннадцатое место и вылет в первую лигу.
Отметим, что бюджет отказавшегося от выступлений в КПЛ-2020 павлодарского «Иртыша» был запланирован в размере одного миллиарда 800 миллионов тенге.
Напомним, «Кайрат» впервые с 2004 года выиграл чемпионат Казахстана. Единственным неудачником КПЛ стал «Окжетпес». Из первой лиги вернулись «Атырау» и «Актобе». Также прямыми кандидатами на выход в КПЛ, благодаря ее расширению, являются «Арыс» из Туркестанской области и уральский «Акжайык».