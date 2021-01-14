Матч чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесен из-за коронавируса

Матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном» должен был пройти 17 января в Бирмингеме. При этом перенесенная игра 11-го тура между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом», как и планировалось, пройдет 23 января.

7 декабря в «Астон Вилле» было зафиксировано «значительное» количество заражений коронавирусом среди игроков и персонала, в связи с чем была закрыта тренировочная база команды. Матч 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» «Астон Вилла» провела составом из игроков академии, встречу 18-го тура первенства страны с «Тоттенхэмом» перенесли.