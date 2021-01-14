Чаще на скамейке, или как дела у выходцев из Казахстана и экс-лидера «Астаны» во второй Бундеслиге
С начала января есть уже и оформленный дубль.
С начала января есть уже и оформленный дубль.
Вряд ли мы откроем Америку, если скажем, что в Казахстане куда популярнее АПЛ или испанская Ла Лига. Но должное нужно отдать и чемпионату Германии, в котором выступает лучшая команда прошлого европейского сезона и лучший игрок завершившегося года.
Однако если о первой Бундеслиге футбольное сообщество в стране знает немало, то вряд ли
Патрик Твумаси («Ганновер 96») — 11 матчей, два гола и ассист.
Лучший бомбардир в истории «Астаны» играет за «Ганновер 96» с начала этого сезона. 26-летний ганский вингер взял себе седьмой номер, в социальных сетях пишет о том, что счастлив, но по факту он сыграл в рамках чемпионата в 11 матчах по итогам 15 проведенных туров. На счету Твумаси ни одной полной игры. Восемь раз он выходил на замену, а еще трижды получал место в старте, но не доигрывал встречу до конца. Счет своим голам Патрик открыл лишь в последнем сыгранном матче — 3 января в игре с «Сандхаузеном». Быстроногий Твумаси вышел на поле после перерыва и оформил дубль. До этого на его счету была лишь одна голевая передача. Также он дважды выходил на замену в Кубке Германии, но «Ганновер» уже вылетел оттуда по итогам второго раунда. В настоящий момент клуб занимает шестое место в таблице, набрав 23 очка в 15 матчах. Отставание от топ-3 составляет шесть пунктов.
Дмитрий Назаров («Эрцгебирге») — 12 матчей, гол и ассист.
Похожая ситуация у атакующего полузащитника «Эрцгебирге» Назарова. Уроженец
Константин Энгель («Оснабрюк») — 8 матчей.
32-летрний Энгель, на счету которого десять матчей в футболке сборной Казахстана, сейчас выступает за родной клуб «Оснабрюк». К сожалению, Константин не является игроком старта. После 15 туров он принял участие лишь в восьми матчах, не проведя ни одной полной игры. С начала 2021 года команда сыграла два матча, а в обеих играх в старте вышел Энгель, но до конца эти встречи он не доиграл. Не выступал Энгель и в Кубке страны, откуда уже вылетел «Оснабрюк». Футболист, умеющий играть как на обоих флангах обороны, так и в центре защиты и полузащиты, свой последний матч за сборную провел в октябре 2015 года. В 2016 году он числился в составе «Астаны», но не провел за столичный коллектив ни одного матча. В таблице клуб Энгеля занимает девятое место с 22-я очками.
Макс Безушков («Ян Регенсбург») — 13 матчей, три гола.
Лучше всех в индивидуальном плане получается у 23-летнего полузащитника Безушкова, мама которого родом из Казахстана. Он является твердым игроком стартового состава клуба «Ян Регенсбург». Отыграл в 13 матчах чемпионата по 90 минут, пропустив лишь два тура
Отметим, что в Германии также выступает игрок с казахстанскими корнями Эрик Томми, числящийся в клубе высшего дивизиона — «Штутгарте». В третьей лиге за «Меппен» играет полузащитник Вилли Евсеев, родившийся в городе Темиртау. Также напомним, что все вышеперечисленные игроки есть в симуляторе FIFA 21.
Димаш Тулегенов