Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
15.01
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Монако
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Чаще на скамейке, или как дела у выходцев из Казахстана и экс-лидера «Астаны» во второй Бундеслиге

С начала января есть уже и оформленный дубль.

Наверх

Вряд ли мы откроем Америку, если скажем, что в Казахстане куда популярнее АПЛ или испанская Ла Лига. Но должное нужно отдать и чемпионату Германии, в котором выступает лучшая команда прошлого европейского сезона и лучший игрок завершившегося года.

Однако если о первой Бундеслиге футбольное сообщество в стране знает немало, то вряд ли кто-то внимательно следит за вторым дивизионом Германии. Хотя это было бы тоже интересно, ведь там есть сразу несколько футболистов, которые имеют отношение к Казахстану. Корреспондент Vesti.kz перечислил каждого из них и рассказал об их выступлениях в текущем сезоне.

Патрик Твумаси («Ганновер 96») — 11 матчей, два гола и ассист.

Лучший бомбардир в истории «Астаны» играет за «Ганновер 96» с начала этого сезона. 26-летний ганский вингер взял себе седьмой номер, в социальных сетях пишет о том, что счастлив, но по факту он сыграл в рамках чемпионата в 11 матчах по итогам 15 проведенных туров. На счету Твумаси ни одной полной игры. Восемь раз он выходил на замену, а еще трижды получал место в старте, но не доигрывал встречу до конца. Счет своим голам Патрик открыл лишь в последнем сыгранном матче — 3 января в игре с «Сандхаузеном». Быстроногий Твумаси вышел на поле после перерыва и оформил дубль. До этого на его счету была лишь одна голевая передача. Также он дважды выходил на замену в Кубке Германии, но «Ганновер» уже вылетел оттуда по итогам второго раунда. В настоящий момент клуб занимает шестое место в таблице, набрав 23 очка в 15 матчах. Отставание от топ-3 составляет шесть пунктов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Назаров («Эрцгебирге») — 12 матчей, гол и ассист.

Похожая ситуация у атакующего полузащитника «Эрцгебирге» Назарова. Уроженец Северо-Казахстанской области также не провел ни одного полного матча в этом сезоне регулярного чемпионата. Игрок сборной Азербайджана забил в ноябре в ворота «Дармштадта» (3:0), а затем отметился ассистом в декабрьской игре с «Санкт-Паули» (2:2). Единственные 90 минут в текущем сезоне Назаров провел в первом раунде Кубка Германии, где его клуб проиграл команде четвертой лиги «Ульм 1846» (0:2). В настоящий момент «Эрцгебирге» занимает седьмое место в таблице второй Бундеслиги, набрав 22 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Константин Энгель («Оснабрюк») — 8 матчей.

32-летрний Энгель, на счету которого десять матчей в футболке сборной Казахстана, сейчас выступает за родной клуб «Оснабрюк». К сожалению, Константин не является игроком старта. После 15 туров он принял участие лишь в восьми матчах, не проведя ни одной полной игры. С начала 2021 года команда сыграла два матча, а в обеих играх в старте вышел Энгель, но до конца эти встречи он не доиграл. Не выступал Энгель и в Кубке страны, откуда уже вылетел «Оснабрюк». Футболист, умеющий играть как на обоих флангах обороны, так и в центре защиты и полузащиты, свой последний матч за сборную провел в октябре 2015 года. В 2016 году он числился в составе «Астаны», но не провел за столичный коллектив ни одного матча. В таблице клуб Энгеля занимает девятое место с 22-я очками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макс Безушков («Ян Регенсбург») — 13 матчей, три гола.

Лучше всех в индивидуальном плане получается у 23-летнего полузащитника Безушкова, мама которого родом из Казахстана. Он является твердым игроком стартового состава клуба «Ян Регенсбург». Отыграл в 13 матчах чемпионата по 90 минут, пропустив лишь два тура из-за мышечной травмы. Также он сыграл 120 минут в матче второго раунда Кубка, где его клуб одержал победу в серии пенальти. К сожалению, нужно отметить, что усилия Макса не очень-то и спасают команду. Коллектив по итогам 15 туров набрал всего 17 очков, лишь на четыре балла оторвавшись от зоны вылета. Сейчас «Ян Регенсбург» занимает 14-е место в таблице из 18. В начале февраля Безушкова и его команду ждет домашняя игра третьего раунда Кубка против одного из аутсайдеров первой Бундеслиги — клуба «Кельн».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в Германии также выступает игрок с казахстанскими корнями Эрик Томми, числящийся в клубе высшего дивизиона — «Штутгарте». В третьей лиге за «Меппен» играет полузащитник Вилли Евсеев, родившийся в городе Темиртау. Также напомним, что все вышеперечисленные игроки есть в симуляторе FIFA 21.

Димаш Тулегенов

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби
«Бавария» покинула Кубок Германии, проиграв клубу 2-й бундеслиги
Плющенко о вызове на дуэль: Готов постучать вызвавшему по голове
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
CAS опубликовал полный текст решения по спору WADA и РУСАДА
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь