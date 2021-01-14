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16:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Мог получить меньший срок дисквалификации». Футбольный агент — о борьбе Исламхана за правду и о шансах выиграть дело в CAS

Игрок рискует пропустить два года.

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Источник: AP 2020

Без доказательств невиновности выиграть допинговое дело в CAS капитану сборной Казахстана по футболу Баыржану Исламхану не удастся. Об этом озвучил агент из Мадрида Александр Шеховцов. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он подчеркнул, что игрок мог избежать двухлетней дисквалификации.

Команда
Казахстан

«Прежде всего я бы хотел поздравить всех с прошедшими праздниками — с наилучшими пожеланиями! Безусловно, Исламхана я знаю. И слышал об истории с допингом. По его делу АФК уже вынесла решение. Это значит, что он не сможет рассчитывать на сокращение сроков дисквалификации по согласованию сторон. Да, он мог пойти на сотрудничество, однако не сделал этого. Это прописано в части 10.7 Всемирного антидопингового кодекса. Так что логично, что следующий этап — это апелляция в CAS (что он и сделал в итоге). Ему следует доказывать невиновность или халатность во время процедуры сдачи пробы (часть 10.5 Кодекса). Ему дали два года дисквалификации. Если бы он сотрудничал во время расследования, то мог бы получить всего шесть месяцев. Выиграть дело практически невозможно, если нет доказательств его невиновности. Я не знаю правды, но, как понимаю, Исламхан за нее сейчас борется. Насколько знаю, футболист будет поддерживать форму в “Кайрате”. Могу отметить, что физические кондиции сохранить можно, удерживать на уровне тоже, но необходима игровая практика. С этим будут проблемы. Хочу пожелать ему удачи и терпения», — озвучил Шеховцов.

Напомним, Исламхан провалил допинг-тест в сентябре после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда» из Катара. Сторона игрока намерена обжаловать решение дисциплинарного комитета АФК в CAS (Спортивный арбитражный суд), согласно которому его дисквалифицировали на два года.

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