«Мог получить меньший срок дисквалификации». Футбольный агент — о борьбе Исламхана за правду и о шансах выиграть дело в CAS

«Прежде всего я бы хотел поздравить всех с прошедшими праздниками — с наилучшими пожеланиями! Безусловно, Исламхана я знаю. И слышал об истории с допингом. По его делу АФК уже вынесла решение. Это значит, что он не сможет рассчитывать на сокращение сроков дисквалификации по согласованию сторон. Да, он мог пойти на сотрудничество, однако не сделал этого. Это прописано в части 10.7 Всемирного антидопингового кодекса. Так что логично, что следующий этап — это апелляция в CAS (что он и сделал в итоге). Ему следует доказывать невиновность или халатность во время процедуры сдачи пробы (часть 10.5 Кодекса). Ему дали два года дисквалификации. Если бы он сотрудничал во время расследования, то мог бы получить всего шесть месяцев. Выиграть дело практически невозможно, если нет доказательств его невиновности. Я не знаю правды, но, как понимаю, Исламхан за нее сейчас борется. Насколько знаю, футболист будет поддерживать форму в “Кайрате”. Могу отметить, что физические кондиции сохранить можно, удерживать на уровне тоже, но необходима игровая практика. С этим будут проблемы. Хочу пожелать ему удачи и терпения», — озвучил Шеховцов.