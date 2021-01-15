Миранчук вернулся! Дебютировал в стартовом составе «Аталанты» и забил

Последние недели складывались для Алексея Миранчука в Италии тяжело. Он получал мало игрового времени, тушевался на фоне разыгравшихся конкурентов, а главный тренер «Аталанты» публично сомневался в способностях Алексея как бомбардира. «Посмотрим, конкурентоспособен ли он», — говорил на пресс-конференции Гасперини.

Миранчук получил шанс в Кубке Италии. «Аталанта» принимала бедовый (ни одной победы за предыдущие 9 игр) «Кальяри» среди недели, и Алексей вышел на поле с первых минут. Это был дебют Миранчука в старте — 10 раз до этого он появлялся на поле лишь со скамейки.

Алексей вышел на привычной позиции атакующего полузащитника. Его партнерами по атаке стали Малиновский и Муриэль (оба играли выше).

Алексей включился уже на четвертой минуте. «Аталанта» заработала угловой, а Миранчук успешно подставил ногу под выигранный Пессиной мяч. Кипер среагировать не успел, но включился боковой и отменил взятие ворот из-за офсайда.

офсайда. «Аталанта» разрывала соперника (17:1 по ударам в первом тайме) — «Кальяри» не мог толком выбраться со своей половины поля, а у Миранчука была пачка моментов. Во многом благодаря гиперактивному Муриэлю, создавшему для своих партнеров к середине тайма возможностей минимум на пару голов.

Алексею не везло почти до самого перерыва — к этому моменту Миранчук трижды пробил в створ (один раз — максимально опасно) и еще не успел занести мяч в уже пустые ворота. Но 43 минута расставила все по своим местам — Муриэль прострелил вдоль ворот, а Миранчук без шансов для великолепного вратаря Викарио закончил атаку.

Это уже третий гол Миранчука за «Аталанту» — раньше он забивал в Лиге чемпионов «Мидтьюлланду» и Серии А «Интеру». Теперь на счету российского полузащитника мяч в Кубке Италии. В каждом из трех турниров Алексей отличался в первом же своем матче. Настоящий мастер дебютов!

Алексей покинул поле примерно за 20 минут до окончания основного времени встречи: его сменил Иличич. Во втором тайме он отметился двумя неплохими передачами на Муриэля, но в остальных результативных атаках ключевой роли так и не сыграл: «Кальяри» счет сравнял, но мгновенно пропустил дважды — отличились Муриэль и Шутало (оба раза ассистентом выступил Госенс).

Возможно, это хороший знак — на выходных «Аталанте» играть против «Дженоа» Шомуродова в чемпионате Италии. Есть вероятность, что Гасперини рассчитывает на Миранчука и поэтому решил дать ему отдых.