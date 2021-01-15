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09:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Трехматчевая победная серия «Арсенала» в АПЛ прервалась в лондонском дерби

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 18-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в четверг, 14 января, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Арсенал» прервал трехматчевую победную серию, набрал 24 очка и находится на 11-м месте в чемпионате. «Кристал Пэлас» имеет на одно очко меньше и занимает 13-ю позицию.

«Арсенал» в следующем туре 18 января на своем поле примет «Ньюкасл». «Кристал Пэлас» днем раньше на выезде сыграет с «Манчестер Сити».

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Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
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