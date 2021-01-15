Любимый тренер Черышева отменил класико, у Промеса уникальный одноклубник
Главные события четверга в европейском футболе.
Главные события четверга в европейском футболе.
С прошлого сезона розыгрыш испанского Суперкубка перешел в формат «Финала четырех» и на три года прописался в Саудовской Аравии. Правда, пандемия внесла коррективы, и поездка на Ближний Восток потеряла как практический, так и коммерческий смысл. Последний даже важнее, и по ходу предыдущего турнира казалось, что весь его смысл — в дополнительном класико. Не просто так большую часть призового фонда независимо от результатов разделили между собой «Реал» и «Барселона».
Однако год назад каталонцы разрушили планы организаторов, уступив в полуфинале «Атлетико» (2:3). В этот раз, когда
Дальше — больше. Васкес
За всю суперкубковую историю никому не удавалось отыграться, если к перерыву он уступал с перевесом в два мяча. Хотя Зинедин Зидан такие матчи спасал еще на заре тренерской карьеры, когда работал с молодежкой «Реала». Да и в этом сезоне в Лиге чемпионов сливочные в игре с менхенгладбахской «Боруссией» превратили 0:2 в 2:2. На такой результат они наиграли и в четверг, однако удары Асенсио пришлись в штангу и перекладину, а второй гол Бензема отменили
Похоже, в новой версии Суперкубок заколдован, и болельщики снова остались без класико. Обидно, но за недавно возглавившего «Атлетик» Марселино можно порадоваться. Любимый тренер Дениса Черышева должен был сыграть в этом турнире еще год назад, однако тогда случилось его скандальное увольнение из «Валенсии».