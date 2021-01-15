Любимый тренер Черышева отменил класико, у Промеса уникальный одноклубник

«Реал» — «Атлетик» — 1:2 (Бензема, 73 — Рауль Гарсия, 18, 28, с пенальти)

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С прошлого сезона розыгрыш испанского Суперкубка перешел в формат «Финала четырех» и на три года прописался в Саудовской Аравии. Правда, пандемия внесла коррективы, и поездка на Ближний Восток потеряла как практический, так и коммерческий смысл. Последний даже важнее, и по ходу предыдущего турнира казалось, что весь его смысл — в дополнительном класико. Не просто так большую часть призового фонда независимо от результатов разделили между собой «Реал» и «Барселона».

Однако год назад каталонцы разрушили планы организаторов, уступив в полуфинале «Атлетико» (2:3). В этот раз, когда из-за небольшой травмы на трибуне пришлось остаться Месси, сине-гранатовых вытащил тер Штеген. Чтобы в воскресенье к телеэкранам прильнул весь футбольный мир, свое слово нужно было сказать «Реалу». Но началось все для мадридцев печально. Ошибся снова игравший правого защитника Лукас Васкес, на ложное движение Вильямса купился Варан, и Рауль Гарсия не оставил шансов Куртуа.

Дальше — больше. Васкес все-таки не игрок обороны, поэтому при подаче с фланга он пропустил подачу себе за спину и, пытаясь исправить ошибку, завалил Иньиго Мартинеса в собственной штрафной. Рауль Гарсия оформил дубль в возрасте 34 года и 187 дней. Сейчас, когда долгоиграющих ветеранов в футболе хватает, ничего необычного в этих цифрах нет. Но только на первый взгляд, потому что в 2015-м, когда «Атлетик» в прошлый раз играл в Суперкубке, его легендарный снайпер Адурис поразил ворота «Барсы» в таком же возрасте.

За всю суперкубковую историю никому не удавалось отыграться, если к перерыву он уступал с перевесом в два мяча. Хотя Зинедин Зидан такие матчи спасал еще на заре тренерской карьеры, когда работал с молодежкой «Реала». Да и в этом сезоне в Лиге чемпионов сливочные в игре с менхенгладбахской «Боруссией» превратили 0:2 в 2:2. На такой результат они наиграли и в четверг, однако удары Асенсио пришлись в штангу и перекладину, а второй гол Бензема отменили из-за офсайда.