«Тоттенхэм» не планирует продлевать аренду Гарета Бэйла
«Тоттенхэм», вероятнее всего, не будет продлевать аренду нападающего Гарета Бэйла, сообщает Goal со ссылкой на The Times.
«Тоттенхэм», вероятнее всего, не будет продлевать аренду нападающего Гарета Бэйла, сообщает Goal со ссылкой на The Times.
По данным источника, форвард не смог оказать сильное впечатление своей игрой. В нынешнем сезоне АПЛ он принял участие в 4 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.
Ранее сообщалось, что валлиец настроен вернуться в «Королевский клуб» по истечении аренды, рассчитанной до лета этого года, и получить ещё один шанс показать себя в испанской команде.
31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал»