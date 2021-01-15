«Тоттенхэм» не планирует продлевать аренду Гарета Бэйла

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По данным источника, форвард не смог оказать сильное впечатление своей игрой. В нынешнем сезоне АПЛ он принял участие в 4 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.

Ранее сообщалось, что валлиец настроен вернуться в «Королевский клуб» по истечении аренды, рассчитанной до лета этого года, и получить ещё один шанс показать себя в испанской команде.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю. Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн.