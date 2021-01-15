Клуб КПЛ официально объявил о назначении нового тренера
Футбольный клуб «Жетысу» сообщил о назначении на должность главного тренера Рината Алюетова.
Футбольный клуб «Жетысу» сообщил о назначении на должность главного тренера Рината Алюетова.
Ранее 31-летний казахстанский специалист работал в футбольном центре «Алтай» в
Ранее сообщалось, что в его тренерский штаб войдут Рустам Усманов и Денис Мамонов.
Предыдущим наставником талдыкорганского клуба был Дмитрий Огай. С ним семиреченцы финишировали на шестом месте в КПЛ-2020.