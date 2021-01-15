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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ официально объявил о назначении нового тренера

Футбольный клуб «Жетысу» сообщил о назначении на должность главного тренера Рината Алюетова.

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Источник: Reuters

Ранее 31-летний казахстанский специалист работал в футбольном центре «Алтай» в Усть-Каменогорске, затем в РКС-ALASH. В июне 2020 года был назначен главным тренером «Жетысу Б», с которым занял второе место в своей конференции.

Ранее сообщалось, что в его тренерский штаб войдут Рустам Усманов и Денис Мамонов.

Предыдущим наставником талдыкорганского клуба был Дмитрий Огай. С ним семиреченцы финишировали на шестом месте в КПЛ-2020.

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