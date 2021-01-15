Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
14.01
Арсенал
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
16.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
16.01
Болонья
Верона
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
12:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Тоттенхэма» заблокировал переход Деле Алли в «ПСЖ»

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заблокировал уход полузащитника «шпор» Деле Алли в «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации источника, Леви не позволил 24-летнему англичанину перейти в парижский клуб на правах аренды. Сообщается, что руководитель «Тоттенхэма» опасается за глубину ротации и хочет сохранить футболиста в составе своей команды.

В сезоне-2020/21 Алли провел 12 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
Овечкин удивляет в 35 лет. Он помог «Вашингтону» открыть сезон
Почти от своих ворот. Первый русский гол сезона НХЛ (видео)
Капризов ворвался в НХЛ. У него победный гол и две передачи
Римское дерби и суперматч в Англии: Топ ставок дня
«Локомотив» объявил о договоренности по трансферу игрока «Бордо»
Пилот «Камаз-мастер» впервые стал победителем «Дакара»
«Спартак» запросил весь текст решения по дисквалификации Тедеско
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь