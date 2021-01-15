Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
14.01
Арсенал
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
16.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
16.01
Болонья
Верона
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
18:38 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник молодежной сборной Казахстана близок к переходу в европейский клуб

При этом его не хотят отпускать просто так.

Наверх

Футболист карагандинского «Шахтера» Жан-Али Пайруз получил предложение от белорусского клуба «Энергетик-БГУ», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб высшей лиги чемпионата Беларуси вышел на 21-летнего казахстанца в декабре и провел с ним активные переговоры. Однако полузащитник имеет действующий контракт с «Шахтером», который не намерен отпускать одного из самых одаренных своих воспитанников.

Команда
Шахтер Кг

«Горняки» решили проверить в деле Пайруза на ближайших сборах. Окончательное решение по нему примет главный тренер, который пока отсутствует в «Шахтере» после отставки Константина Горовенко.

«Энергетик-БГУ» продолжает следить за развитием событий и вполне может побороться за талантливого игрока.

В минувшем сезоне команда заняла десятое место из шестнадцати команд в чемпионате Беларуси. Ранее за клуб выступали другие казахстанцы — Владислав Васильев, Жахонгир Ходжамов, Серикжан Абжал и Данабек Куанышбай, из которых в Беларуси заиграл только первый. В настоящее время в составе «Энергетика-БГУ» играет 18-летний Алдаир Адилов. Команду тренируют имеющие опыт работы в Казахстане специалисты — Анатолий Юревич и Владимир Белявский.

Жан-Али Пайруз в минувшем сезоне КПЛ сыграл десять матчей за «Шахтер» и забил один гол. Также на его счету шесть матчей в составе молодежной сборной Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы-2021, в которых полузащитник отметился одной голевой передачей.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Латыпов снова выиграл финиш и втащил россиян в четверку
Тройной подиум «Камазов», авария Карякина. Итоги ралли «Дакар»
Овечкин удивляет в 35 лет. Он помог «Вашингтону» открыть сезон
Римское дерби и суперматч в Англии: Топ ставок дня
Хабибу надо отказаться от титула или драться. Старт переговоров
Стало известно, где российские футболисты сыграют со Словенией
«Ак Барс» играет с «Авангардом» в КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь