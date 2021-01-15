Полузащитник молодежной сборной Казахстана близок к переходу в европейский клуб

Футболист карагандинского «Шахтера» Жан-Али Пайруз получил предложение от белорусского клуба «Энергетик-БГУ», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб высшей лиги чемпионата Беларуси вышел на 21-летнего казахстанца в декабре и провел с ним активные переговоры. Однако полузащитник имеет действующий контракт с «Шахтером», который не намерен отпускать одного из самых одаренных своих воспитанников.

Команда Шахтер Кг

«Горняки» решили проверить в деле Пайруза на ближайших сборах. Окончательное решение по нему примет главный тренер, который пока отсутствует в «Шахтере» после отставки Константина Горовенко.

«Энергетик-БГУ» продолжает следить за развитием событий и вполне может побороться за талантливого игрока.

В минувшем сезоне команда заняла десятое место из шестнадцати команд в чемпионате Беларуси. Ранее за клуб выступали другие казахстанцы — Владислав Васильев, Жахонгир Ходжамов, Серикжан Абжал и Данабек Куанышбай, из которых в Беларуси заиграл только первый. В настоящее время в составе «Энергетика-БГУ» играет 18-летний Алдаир Адилов. Команду тренируют имеющие опыт работы в Казахстане специалисты — Анатолий Юревич и Владимир Белявский.