Назван лучший игрок месяца АПЛ

Лучшим игроком месяца признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Хавбек в декабре забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в шести матчах в лиге. Он стал первым игроком, получившим эту награду четыре раза за календарный год.