Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
16.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
16.01
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
16.01
Боруссия Д
Майнц
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший игрок месяца АПЛ

Назван лучший футболист декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: AP 2020

Лучшим игроком месяца признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Хавбек в декабре забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в шести матчах в лиге. Он стал первым игроком, получившим эту награду четыре раза за календарный год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Награда лучшему тренеру месяца вручается в АПЛ с 1993 года, приз лучшему игроку был введен годом позже.

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали Фернандеша лучшим игроком 2020-го.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Латыпов снова выиграл финиш и втащил россиян в четверку
Тройной подиум «Камазов», авария Карякина. Итоги ралли «Дакар»
Уэйн Руни завершил карьеру. Это важное событие для футбола
Римское дерби и суперматч в Англии: Топ ставок дня
Хабибу надо отказаться от титула или драться. Старт переговоров
Бывший футболист «Ювентуса» отказался выступать в РПЛ
«Ак Барс» победил «Авангард» и первым вышел в плей-офф КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь