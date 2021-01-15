Ривалдо: Куман заслуживает уважения за его работу с молодежью
Ривалдо уверен, что Куману хорошо удается не оказывать слишком большого давления на молодежь.
Ривалдо уверен, что Куману хорошо удается не оказывать слишком большого давления на молодежь.
«Я всегда говорил, что ключ к управлению молодыми талантами — это не оказывать на них слишком сильного давления, и я думаю, что у Роналда Кумана все хорошо [в этом отношении] », — сказал Ривалдо в интервью Football Espana.
«Он собрал молодежь вместе с Серхио Бускетсом, Лионелем Месси, Жорди Альбой. Куман заслуживает за это признания и уважения».