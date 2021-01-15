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21:50 (мск), источник: Sports.Ru

Ривалдо: Куман заслуживает уважения за его работу с молодежью

Ривалдо уверен, что Куману хорошо удается не оказывать слишком большого давления на молодежь.

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Источник: AP 2020

«Я всегда говорил, что ключ к управлению молодыми талантами — это не оказывать на них слишком сильного давления, и я думаю, что у Роналда Кумана все хорошо [в этом отношении] », — сказал Ривалдо в интервью Football Espana.

«Он собрал молодежь вместе с Серхио Бускетсом, Лионелем Месси, Жорди Альбой. Куман заслуживает за это признания и уважения».

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